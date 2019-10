«Cal que la igualtat de gènere passi a formar part de la cultura de les empreses»

Nascuda a Salamanca el 1976, De Vilar va créixer a Sant Boi de Lluçanès. El 2013 s'incorpora a la territorial Catalunya de CaixaBank com a especialista en Morositat i Recuperacions. Enguany s'ha fet càrrec de la direcció de la Secretaria Tècnica de Negoci. El 5 de novembre participarà a l'eWoman de Regió7 i Prensa Ibérica a Manresa

Ens pot avançar quin serà, a grans trets, el contingut de la seva ponència?

Em centraré bàsicament en la meva experiència com a dona i com a directiva de CaixaBank. M'agradarà compartir amb les assistents com he viscut la meva progressió professional dins el món financer. I plantejaré com crec que hem de treballar perquè la igualtat: de gènere, funcional o generacional, deixi de ser un tema de debat i passi a ser la normalitat.

Ha treballat tant al sector empresarial com al financer. Quina ha estat la seva experiència professional com a dona en ambdós àmbits?

El meu pas pel sector empresarial no financer va ser molt curt, menys d'un any, però en tinc bon record. També era la meva primera experiència professional, fet que, combinat amb la joventut d'aleshores, feia que ho visqués, amb tota seguretat, de manera diferent de com ho viuria ara. Però vist amb perspectiva, va ser una bona experiència. En el món financer, treballant a CaixaBank, ser dona no ha condicionat mai la meva projecció o feina. He fet tot allò que m'he proposat. He pogut canviar de projecte dins la mateixa empresa en totes les ocasions en què ho he desitjat. He compaginat vida professional i personal amb tota la naturalitat del món. I en cap cas m'he sentit en inferioritat d'oportunitats que els meus companys, fossin del sexe que fossin.

Considera que estem avançant, en els darrers temps, en la igualtat de la dona en l'entorn laboral?

Sí, sens dubte estem avançant, però ens queda encara molt camí per recórrer. Cada vegada la diversitat de gènere està més present en el dia a dia, no només en el món empresarial sinó en tots els àmbits. El que fa uns anys era únicament una tendència que uns quants seguien, està esdevenint progressivament la norma. Es tracta d'una realitat que no té marxa enrere. No obstant això, encara tenim molta feina a fer. De vegades creiem que únicament un pla d'igualtat motivarà canvis, i no és així. Tenir un pla clar i definit és el primer pas per avançar, però cal anar més enllà perquè la igualtat acabi sent una realitat. Cal integrar la diversitat dins l'estratègia de l'empresa, potenciar la cultura de la diversitat, dur a terme plans de diversitat, fomentar el talent i el lideratge de la dona i, com ja es porta a terme en altres països, aconseguir un marc regulatori que de veritat impulsi la igualtat de gènere dins les empreses.

En aquest sentit, q uè considera que falta per millorar en la igualtat de gènere a les empreses i, especialment, en les tasques directives?

Cal que la igualtat de gènere passi a formar part de la cultura de les empreses. Que s'integri com un element més dins l'estratègia empresarial i que tots els nivells de l'organització hi participin. Si aconseguim el compromís i implicació de la direcció, fomentant la diversitat des del mateix consell directiu, sense cap dubte aconseguirem que tota l'empresa camini en aquesta direcció. Cal també que fem accions encaminades que aquesta igualtat es dugui a terme. A nivell de possibilitats de promoció i de retribució, i que no quedi en un simple gest estètic, sinó que realment hi hagi accions concretes que la fomentin.

Diria que li ha costat més arribar al seu estatus professional pel fet de ser dona o, just al contrari, el gènere ha estat un avantatge?

Doncs sincerament crec que ni m'ha estat un impediment, ni tampoc un avantatge. Per sort, a CaixaBank tenim molt integrat que la igualtat de gènere ha de ser una realitat, i així és. El meu recorregut a CaixaBank m'ha portat per diferents etapes i per diferents nivells de responsabilitat i sempre que hi he accedit ha estat mitjançant un procés transparent en què la meritocràcia ha estat la clau. En els 18 anys que fa que treballo a CaixaBank he format part de diferents processos de selecció, en els quals participàvem indistintament homes i dones i en què, també indistintament, s'ha escollit un home o una dona. Sempre sota un clar paradigma: la meritocràcia.

Vostè coneix bé el territori central. És un bon lloc per al desenvolupament professional de la dona?

I tant! Tenim un teixit empresarial potent i diversificat que ha de facilitar aquest desenvolupament. Les diferents iniciatives que es prenen des d'àmbits públics i privats per fomentar i promoure l'emprenedoria, per orientar en la recerca de projectes viables, en la bona gestió empresarial, etc.. són també trets diferencials del nostre territori i que ajuden al desenvolupament professional. I tenim altres elements que han de fer propici el creixement professional: un parc tecnològic que afavoreix el desenvolupament de projectes transformadors en els quals, com a dones, podem aportar un lideratge diferenciador, i una arrelada tradició universitària que ha de permetre, amb la incorporació dels joves universitaris al món professional, que la igualtat de gènere deixi de ser un tema a tractar per esdevenir una quotidianitat.

Què creu que pot aportar la seva experiència a les assistents a la jornada eWoman?

M'agradaria que la meva experiència pogués servir per demostrar que, sense fer grans sorolls, sense fer renúncies, seguint un somni i posant il·lusió i determinació, podem fer el que vulguem. Trobarem obstacles, però amb fermesa i resiliència, els superarem. Si nosaltres ens ho creiem, ho farem. Hi ha camí a recórrer, està clar, però ja hem fet un llarg recorregut. No hem d'abandonar el nostre somni, sigui el que sigui. Tampoc hem d'acceptar renúncies no volgudes pel camí; no és ser mare o ser gran professional. No podem caure en l'error de masculinitzar-nos per tal d'accedir a llocs de responsabilitat. Es tracta de marcar la diferència, de demostrar que les nostres capacitats empàtiques, col·laboratives, inclusives, de ràpida reacció i d'adaptabilitat, són precisament les que ens fan idònies per progressar professionalment i per ocupar llocs de direcció.

Motivació, inspiració, innovació... els lemes de la jornada. Què creu que és més rellevant a l'hora d'impulsar una carrera professional en una dona?

Crec que la clau és la motivació. Tot procés de progressió, en aquests cas professional, comença per la motivació. Motiva, i aconseguiràs inspiració, creativitat i talent, que aportaran innovació. Però el primer pas és motivar. Motivació d'un mateix per definir l'objectiu i posar els mitjans per aconseguir-lo, i motivació d'equips per generar confiança, empoderar, i fer créixer en talent.

La digitalització de l'empresa i del sector financer, considera que afavoreix la projecció de la dona en l'entorn laboral?

Crec que la digitalització, entesa com una eina que flexibilitza l'entorn de treball, hauria de permetre, tant a homes com a dones, ser molt més productius i abandonar el presencialisme al qual estem acostumats. Pensar que ha de permetre o afavorir només la projecció de la dona és caure en el mateix parany en què hem caigut en el passat. Pensar que si la dona pot treballar des de casa tindrà més oportunitats per créixer professionalment, és acceptar que només les dones han de compaginar una vida familiar i una de professional. I res més lluny de la realitat. La digitalització ha de permetre ser més eficients i créixer en productivitat, ha de permetre descentralitzar territorialment, ha de permetre connectivitat entre territoris, etc.. però no hauria de ser un element que per si mateix afavorís la projecció de la dona.

En el seu currículum afirma que, tot i la seva activitat professional, sempre troba temps per a la família i les seves aficions. Quin és el secret per a la conciliació?

La veritat és que el dia a dia pot ser complicat i a vegades és difícil trobar l'equilibri ideal entre feina, família, i un mateix. Però hem de ser capaços de trobar aquesta triple harmonia, que ens permetrà donar el millor de nosaltres en cadascuna de les nostres facetes; com a mare, com a professional, i com a individu. Tinc tota la setmana estructurada de manera que cada dia pugui dedicar temps de qualitat als meus fills i al meu company de viatge. En el meu cas, m'estructuro la setmana compaginant les obligacions professionals amb les personals. Tot hi ha de tenir cabuda. Si un dia he de dedicar més hores a la feina, l'endemà he de compensar-ho amb la família. Però és clau també tenir la consciència tranquil·la. Jo comparteixo temps amb els meus fills; per estudiar, per sortir a córrer, per ballar, per fer manualitats, també per fer bogeries... Tant temps com altres mares? Potser no, però sí el suficient perquè tinguin clar que hi soc, sempre, a tota hora. Incondicionalment. Però no només es tracta de compartir temps amb fills, company i família en general, sinó de dedicar-se temps a un mateix. Per fer allò que t'enriqueix, per fer allò que et fa feliç. Crec que aquesta és la clau de l'èxit. No abandonar-se mai. Temps per als altres, i temps per a un mateix.