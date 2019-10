Nissan vol desprendre's de la planta de Barcelona, segons Bloomberg

Nissan estudia desprendre's de la planta de Barcelona i de la fàbrica que té al Regne Unit, segons va publicar ahir Bloomberg. La companyia automobilística es planteja vendre les dues plantes, o una, en un context de caiguda de vendes a Europa, informa aquest mitjà, que cita fonts coneixedores de les converses.

D'altra banda, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va negar aquestes informacions i va assegurar que ha conversat amb l'empresa i són «falses». Sobre la taula hi hauria l'opció de vendre les plantes a diversos compradors, entre els quals hi hauria, diu Bloomberg, un productor automobilístic xinès.

Unes 3.600 persones treballen a Nissan a Catalunya, entre les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac.

Amb tot, encara no hi ha cap decisió presa sobre el futur de Nissan a Catalunya, segons Bloomberg. «En aquest moment no tenim plans de vendre les plantes a Europa», asseguren fonts de Nissan.



Informacions «falses»

«El primer que he fet avui és parlar amb la direcció general de Nissan a Catalunya i m'han confirmat que això és fals», va afirmar, d'altra banda, Chacón en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio. «Poden haver-hi rumors o especulacions, però és fals», va insistir la consellera.

D'altra banda, Chacón va detallar que la setmana del 10 de novembre representants del departament viatjaran al Japó i es reuniran amb directius de Nissan.

Durant una visita a Lleida, Chacón va reconèixer que, «en la indústria de l'automoció, les decisions es prenen des de les cases matriu i és obvi que el sector està en un moment de transformació», ja que «ha d'adoptar estratègies a escala mundial no només pel que fa les plantes de Catalunya sinó en l'àmbit global».

L'objectiu de la trobada serà poder conèixer de primera mà els plans de futur de la multinacional a Europa i Catalunya i «tornar a oferir tantes vegades com calgui el suport del Govern».

«En el que depengui de nosaltres, estem tocant totes les tecles i sent proactius», va assenyalar Àngels Chacón. En quest sentit, la consellera va llançar un missatge als treballadors de Nissan de la planta de Barcelona en què va assegurar que el Govern «hi posarà el 200% perquè la planta de Nissan o de qualsevol altra indústria no se'n vagi de Catalunya».

D'altra banda, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ja va alertar aquesta setmana que si es deixa caure Nissan a Catalunya pot tenir conseqüències per a tot el sector de l'automòbil, inclosa la planta de Seat. En la clausura d'una jornada sobre el futur de l'automoció, Pacheco va alertar que Nissan està «amb respiració assistida», i va reclamar una «intervenció preventiva» amb «cooperació» entre empreses, institucions i agents socials per donar-hi una resposta. Pacheco va afegir que si Nissan cau, això arrossegarà les seves empreses proveïdores, que també ho poden ser de Seat, i «dificultarà» la tendència positiva de l'empresa.