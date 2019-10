El 70% dels treballadors espanyols amb contracte fix diuen que no són feliços a la feina

El 70% dels empleats espanyols amb contracte fix no són feliços a la seva feina, segons l'estudi «Excel·lència i valors. Claus per a la sostenibilitat social i empresarial», elaborat per la directora del Centre de Treball i Família de l'IESE, Mireia Las Heras. En aquest informe també es recull que el 60% d'aquests treballadors no recomanaria a un amic entrar a la seva empresa. Aquest document, en què també ha participat l'empresa gironina de recursos humans Eurofirms, avalua els nivells de satisfacció, identificació i compromís dels treballadors espa-nyols amb les empreses en què treballen, i ofereix diverses claus per dirigir les companyies cap al camí de l'excel·lència.

Entre les dades més destacades, l'estudi conclou que el 80% dels enquestats tenen aversió als dilluns, i que només el 13% d'homes i el 24% de dones amb contracte indefinit pensen que reben un salari just, tot i que més del 70% asseguren donar-ho tot per l'empresa en la qual treballen.

En termes d'una organització saludable, el 89% d'homes i el 80% de dones amb contracte fix pensen que la gent emmalalteix per estrès a la seva empresa. Tal com expliquen des de l'IESE, aquesta dada millora entre els enquestats sense contracte indefinit i situa aquest sentiment en el 66% d'homes i el 64% de dones.

Per avaluar la qualitat de les organitzacions, la professora de l'IESE s'ha basat en el model segons el qual una empresa només compleix la seva funció si és capaç d'aconseguir bons resultats en tres dimensions diferents: eficàcia, aprenentatge i identificació. A partir de les variables mesurades en cadascuna d'aquestes dimensions, l'informe conclou que només el 28% de les organitzacions són considerades com a excel·lents pels seus empleats. En altres paraules, tres de cada deu consideren que l'empresa és eficaç en l'ús dels recursos, generant aprenentatge i identificació, i que satisfà en gran mesura les necessitats dels empleats i dels clients, a més d'aportar un valor a l'entorn social.

De la mateixa manera, gairebé la meitat dels empleats (48%) atorguen a la seva empresa un nivell de qualitat intermedi, mentre que el 24% consideren que té una qualitat deficient, ja que no satisfà les necessitats de clients ni empleats, que senten que el valor del que ells aporten és més gran del que reben i que la seva empresa no contribueix positivament a l'entorn social o, fins i tot, genera externalitats negatives.

Davant aquestes dades, l'estudi esmenta cinc claus per revertir la situació i dirigir-se cap a l'excel·lència: oferir un salari just; motivar i donar oportunitats d'aprenentatge; generar entorns de treball saludables i sense estrès; potenciar la identificació amb el propòsit i la missió de l'empresa, i aportar a la societat.

Las Heras va recollir un total de 6.290 respostes d'empleats de sectors diversos, desglossades per gènere, per situació contractual (amb i sense contracte indefinit), per situació familiar (amb i sense fills al seu càrrec) i, fins i tot, per nivell de responsabilitat (amb i sense responsabilitats directives) per realitzar aquest treball.

La investigadora va indicar que les diferències més significatives en els resultats es donen entre aquells que no tenen un contracte indefinit i aquells que sí que el tenen. Així, va destacar que, curiosament, els primers es mostren més positius en les seves valoracions.