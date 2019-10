Unes 14.000 persones visiten la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, per sobre d'edicions anteriors

Prop de 14.000 persones han visitat entre divendres i diumenge la VIII fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC), que s'ha celebrat al recinte Fabra i Coats de Barcelona. La xifra està per sobre dels 11.000 visitants del 2018. A més, cal tenir en compte que dissabte a la tarda es va tancar l'àrea d'expositors i les activitats per facilitar l'assistència a la manifestació contra la sentència del procés. La FESC ha acollit 200 entitats expositores que posen el benestar de les persones per davant del lucre. S'han fet intercanvis per valor de prop de 30.000 ecosols, la moneda social que s'ha utilitzat durant la fira. El lema d'aquesta edició ha estat 'L'economia ha canviat. I tu, a què aspires?'.

Andalusia ha estat la convidada d'enguany. El focus d'aquesta edició s'ha centrat en l'economia solidària com a espai de creació i resistència a les amenaces del model capitalista, en un context d'auge dels moviments feministes i d'emergència climàtica, però també de l'extrema dreta a Espanya i al món, i de retallada de drets i llibertats.

S'ha habilitat un espai de trobada i reflexió amb una sessió dinamitzada pel periodista David Fernàndez i per la cooperativista Neus Andreu. Durant l'acte s'ha llegit una carta del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Durant la fira també s'ha presentat un informe que analitza l'economia solidària a Catalunya, amb una base de 186.000 persones, 6.300 llocs de treball i uns ingressos de 221.000 euros anuals.