Denso Barcelona acabarà l'any amb 400 milions d'euros de vendes

Denso Barcelona, amb seu a Sant Fruitós de Bages, acabarà l'any 2019 amb una nova xifra rècord de facturació. Sumarà 400 milions en vendes. La multinacional japonesa especialitzada en la fabricació de components electrònics per a l'automoció, compta amb una plantilla de 1.100 professionals, la més elevada també dels darrers anys. Entre el 2015 i el 2020 la planta bagenca acumularà una inversió de 120 milions d'euros. En el cas d'aquest 2019, ronden els 20 milions d'euros i va destinada principalment a l'automatització de la maquinària i la introducció de noves línies de producció.

A través d'un comunicat, expliquen des de l'empresa, Denso Barcelona s'ha marcat com a objectiu fer una aposta decidida pel territori i pretén captar talent. Per això, afegeixen, potenciaran les estades dels estudiants a la planta amb la previsió d'assolir una trentena d'estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior aquest any.

Els bons números arriben en el mateix moment en què la planta de Sant Fruitós de Bages ha aconseguit el premi President Award que anualment distingeix la millor planta del grup tenint en compte aspectes com els estàndards de qualitat, els índexs de productivitat, els resultats econòmics, el capital humà i l'aplicació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, entre d'altres.

És la primera vegada que en els 28 anys de trajectòria, la planta de Denso Barcelona obté aquest reconeixement a què aspiren les 221 empreses que el grup té arreu del món.

La planta de Denso Barcelona s'està posicionant com la principal planta electrònica del grup a Europa en termes de volum de vendes, i ocupa les primeres posicions en la llista de plantes electròniques del grup a nivell mundial. Els principals clients de Denso Barcelona són els fabricants Toyota, Volvo i Mazda i la multinacional treballa en nous productes per a nous clients, entre els quals destaquen projectes per a Ford i General Motors. DENSO Corporation, amb seu a Japó, és líder global en tecnologia, sistemes i components per als principals fabricants d'automoció. Amb 221 plantes arreu del món, dona feina a unes 170.000 persones a tot el planeta.