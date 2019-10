«Només des de l'educació podrem deixar enrere els estereotips de gènere»

Enginyera Tècnica de Mines per la UPC, Guirado està vinculada a l'empresa de subministrament d'aigua Sorea des de l'any 2001, i des d'aquest mes d'octubre n'és la gerent territorial de Catalunya Central. Participarà a la jornada eWoman de Manresa, que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica al teatre Kursaal de la capital del Bages el proper 5 de novembre

Ens pot avançar quin serà, a grans trets, el contingut de la seva ponència?

Compartiré la meva experiència com a dona a Sorea. L'evolució des que vaig començar-hi a treballar com a cap de distribució l'any 2001, una posició que fins aquell moment no havia estat ocupada per cap dona, i com ha evolucionat la incorporació de la dona en un sector eminentment masculinitzat. I plantejaré que només des de l'educació podrem aconseguir deixar enrere els estereotips de gènere.

L'enginyeria és una especialització que encara reclama dones. Creu que és una vocació que arrelarà entre les joves?

Tot i que les estadístiques diuen que hi ha un percentatge més alt de dones que d'homes amb estudis universitaris, i amb millors resultats acadèmics, només el 25% de les dones cursen enginyeries. Estudis recents demostren que fins als 6 anys nens i nenes aspiren a les mateixes carreres o graus universitaris, però que a partir dels 13 anys ja han estat influenciats amb els estereotips de gènere. Per tal de revertir aquesta situació cal que des de tots els entorns: pedagògic, familiar i social, siguem capaços de conscienciar els adolescents que la carrera o grau universitari a escollir no depèn del gènere sinó de les capacitats i les preferències de cadascú.

En el seu sector, els mèrits, més enllà del gènere, són decisius per avançar professionalment?

Més enllà dels mèrits, el que es necessita per avançar professionalment és que les empreses identifiquin el talent que tenen dins de les seves organitzacions, estableixin plans de desenvolupament professional i triïn els perfils competencials més adients a les necessitats de l'organització. I si parlem de talent i competències no podem parlar d'homes i dones. La part negativa ve donada perquè moltes vegades la situació personal influeix a l'hora de desenvolupar una carrera professional, i aquest fet encara condiciona molt més les dones que els homes.

Creu que s'està millorant en la incorporació de la dona en l'entorn laboral i, especialment, en els llocs directius?

Sí, és clar. Cada vegada les organitzacions són més conscients que no és una qüestió de gènere, sinó, com ja he dit abans, de talent i capacitats. En el cas de Sorea, un 37% dels càrrecs directius estan ocupats per dones.

En aquest sentit, què considera que falta per millorar en la igualtat de gènere en les empreses i, especialment, en les tasques directives?

Persisteixen importants obstacles d'accés i permanència de dones en llocs de responsabilitat, que estan directament relacionats amb el desigual repartiment de les responsabilitats familiars i les dificultats per conciliar la vida personal i la professional. Però també hi ha altres tipus d'obstacles com l'escassa presència a les xarxes professionals i espais informals, o polítiques empresarials d'accés i promoció poc objectives, escassa visibilitat de les dones, etc., conseqüència d'estereotips i rols de gènere molt arrelats.

Ser dona ha estat un ajut o un entrebanc per a la seva carrera professional?

En el meu cas, el fet de ser dona, no ha influït ni positivament ni negativament en la meva carrera professional, la meva progressió dins l'empresa ha estat el resultat de l'experiència, els resultats i les capacitats. Però també és veritat que hi ha hagut aspectes negatius i positius pel fet de ser dona al llarg de la meva carrera. Com a negatius, les diverses vegades en què m'he trobat situacions en què han quedat clarament patents els prejudicis d'algunes persones envers les capacitat d'una dona. Com a positius, que sempre he gestionat equips de persones amb més presència masculina; i aquest fet m'ha fet desenvolupar habilitats que m'han ajudat molt al llarg dels anys.

Què creu que pot aportar la seva experiència a les assistents a la jornada eWoman?

Confiança i convenciment que els reptes i els límits ens els posem nosaltres mateixes. Que amb tenacitat, motivació i acompanyament es pot arribar allà on es vulgui, i que més enllà de les diferències entre homes i dones, la diversitat ens fa créixer. Que tenim el deure de traslladar als nostres infants i adolescents que no hi ha activitats masculines i activitats femenines, i de la mateixa manera que no han conegut la televisió en blanc i negre, o circular amb motocicleta sense casc, no han de créixer amb la premissa que es pot discriminar per raó de gènere.

Motivació, inspiració, innovació... lemes de la jornada eWoman. Quina d'aquestes qüestions creu que és més rellevant a l'hora d'impulsar una carrera professional en una dona?

Segons la meva opinió, la rellevància de la innovació, la inspiració o la motivació no varia en funció de si es tracta d'impulsar la carrera d'una dona o la d'un home, aquest aspecte és indiferent. Per a mi la innovació és l'aspecte més important dels tres que he esmentat, ja que estem immersos en un entorn VICA (volàtil, incert, complex i ambigu), de manera que el món en què vivim canviarà cada vegada més ràpid i, per tant, hem de ser proactius a l'hora d'encarar el canvi, i la via és la innovació.

La digitalització de l'empresa, considera que afavoreix la projecció de la dona en l'entorn laboral?

L'accés a les xarxes socials, l'economia col·laborativa i la crisi econòmica, són factors que han fet que el client sigui més exigent i més crític. La conseqüència és que les empreses s'han de digitalitzar per poder continuar en el mercat. Si a més a més afegim a l'equació que molts dels llocs de treball que ara coneixem desapareixeran per donar cabuda als nous derivats de l'ús de la intel·ligència artificial, com a societat, hem d'aprofitar aquesta oportunitat per eliminar els estereotips per raó de gènere i consolidar el talent com a eina per al desenvolupament professional.