La plantilla de Stradivarius farà tres dies de vaga per reclamar millores salarials

El comitè d'empresa de Stradivarius de Sallent ha convocat tres dies de vaga, el 4, 5 i 6 de novembre, per reclamar que el salari de la plantilla s'equipari al d'altres empreses del grup Inditex. Segons explicava ahir a aquest diari Rubén González, delegat de CGT a la nau de distribució sallentina, on treballen 349 persones (de les quals 230 amb contractes indefinits), els empleats estan reclamant de fa temps a la direcció que el seu sou, de 19.877,46 euros bruts l'any, s'iguali al d'entre 23.000 i 24.500 de les plantes logístiques de Bershka i Massimo Dutti, amb seu a Tordera. Segons denuncien els representants dels treballadors a Sallent són els que cobren menys de tot el grup, uns 300 euros menys que la resta.

«Som de la mateixa cadena i fem la mateixa feina», diu González, «però fa anys que treballem amb un sou més baix». Els treballadors demanen un increment del 21% del salari en tres anys, mentre que l'empresa, segons González, ofereix un augment del 17%, bona part del qual a partir de variables basades en la productivitat.

A més, la plantilla de Sallent reclama altres millores, com el lliurament d'una altra dessuadora de treball o la reducció de la jornada als més grans de 55 anys amb 40 hores de lliure elecció, ampliables en 8 hores en anys successius, condicions, apunta el delegat de CGT, que ja estan vigents en altres empreses de la cadena.

També reclamen «substituir a contracte indefinit els desproporcionats percentatges d'eventualitat al centre, que és del voltant del 38%», a més d'«abaixar les hores anuals a 1.760 com als altres centres o 20 minuts de descans per a les persones que fan reducció de jornada fins a 6 hores. A tot ens han dit que no», diu González.

Després d'algunes accions de protesta com xiulades i exhibició de pancartes, la plantilla ha decidit convocar aquests tres dies d'aturada per desbloquejar unes negociacions trencades després de vuit reunions, diu González. «El conveni ja va caducar aquest any i encara avui dia estem esperant tancar la negociació», afegeix el delegat sindical.

Per la seva banda, CCOO va assegurar ahir en un comunicat que, «des que l'any 2000 es va iniciar la negociació col·lectiva al grup tèxtil, s'han signat acords amb continguts i vigències molt diferents. El sindicat CCOO està convençut que ha arribat el moment de cor-regir aquesta situació». Per això, el sindicat recorda que va reclamar «en l'última junta general d'accionistes del Grup Inditex que es construeixi un marc de relacions laborals comú als centres de logística i posar fi a l'heterogeneïtat de les relacions laborals».

«Tenir un conveni únic a tots els centres de distribució del vaixell almirall de la moda espanyola evitaria el que està passant ara mateix a la planta catalana de Stradivarius», continua CCOO, que es nega, assegura, al fet que «a les plataformes logístiques del Grup Inditex hi hagi treballadors de primera i de segona classe».