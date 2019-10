Inspecció de Treball imposa 8.993 sancions per 30,1 milions a Catalunya

L'activitat inspectora a Catalu-nya ha imposat 8.993 sancions fins al setembre, a través de la qual s'han ingressat 30,1 milions d'euros, segons va presentar ahir el conseller de Treball, Chakir el Homrani.

El nombre de sancions ha crescut el 16,6% respecte al mateix període del 2018 i la mitjana d'aquestes ha estat de 3.395 euros per sanció. Aquestes xifres engloben tant les sancions per part de la inspecció de l'Estat com les de la catalana.

En línies generals, el Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social ha finalitzat 39.614 expedients d'inspecció durant els tres primers trimestre de l'any, el 2,3% més que en el mateix període del 2018. Entre d'altres, s'han fet aflorar 13.028 llocs de treball de l'economia submergida, el 3,5% més.

Del total de sancions interposades, el 30% són per temes de Seguretat Social, el 29% per relacions laborals, el 26% per raons de seguretat i salut, el 11% per ocupació i estrangeria, i el 4% per obstrucció de la tasca inspectora.

Pel que fa als incompliments més habituals, gairebé la meitat de l'àmbit de les relacions laborals és per frau en la contractació i el 27,3% per incompliments en el temps de treball.

En el cas de la Seguretat Social, el 38,4% són per manca d'alta al sistema de treballadors per compte aliena, mentre que en seguretat i salut el 20% són per deficiències en màquines i equips. Per últim, el 78% dels incompliments en matèria d'ocupació i estrangeria són per treball irregular per compte aliè de persones estrangeres.



Més de 39.600 expedients

Dels 39.614 expedients d'inspecció, la Inspecció de Treball de Catalunya n'ha finalitzat 21.606, el que representa un increment de l'1,5% sobre els primers nou mesos del 2018. Les denúncies han augmentat l'11% i han arribat a les 9.087, de les quals 4.362 són per relacions laborals (+12%), 2.623 per Seguretat Social (+1%), 1.513 per seguretat i salut (+10%) i 589 per ocupació i persones estrangeres (+1%).

El Homrani va apuntar que la causa principal de denúncia en tots els sectors és pels temps de treball, de les quals se n'han comptabilitzat 1.361 els primers nou mesos de l'any.

En aquest sentit, va explicar que s'han presentat 73 denúncies per la manca de registre horari –obligatori des del maig–, de les quals 17 van ser just al principi de l'entrada en vigor de la normativa, 34 el tercer trimestre i 22 el quart.

El conseller va apuntar que fins ara no s'havia fet una campanya específica per donar temps d'adaptació a les empreses i que el que es vol fer no és comprovar només si l'eina està implementada, sinó «aprofitar-la per fer aflorar incompliments de jornades de treball i descansos».

Per àmbits, l'activitat inspectora ha permès transformar 9.591 contractes temporals en indefinits fins al setembre, el 26% més que en el mateix període del 2018. També ha incrementat la jornada de treball declarada en contracte a 953 persones, i en el 66% dels casos la pujada ha estat superior al 50%.