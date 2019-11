Quatre empreses aspiren a competir amb Renfe en l'alta velocitat el 2020

La companyia pública francesa SNCF, l'aliança entre Talgo i Globalia, i Ilsa, propietat dels amos d'Air Nostrum, són les tres companyies que han demanat entrar a la xarxa AVE per prestar servei de viatgers en tren en competència amb Renfe quan el desembre del 2020 es liberalitzi aquest mercat.

En virtut del model de liberalització dissenyat, les empreses poden licitar per algun dels tres paquets de serveis, cadascun amb diferent nombre de freqüències diàries de trens, que Adif ofereix en tres corredors AVE. Es tracta de l'AVE a Barcelona, el de Llevant i el que uneix Madrid amb Sevilla i Màlaga.

No obstant això, el primer d'aquests paquets, el que té un nombre més gran de serveis, es considera destinat a Renfe per ser l'única empresa amb capacitat per escometre'l. De fet, l'operadora pública ha presentat oferta per a aquest paquet, que suposa posar en circulació en aquestes línies 104 trens diaris, el 20% més dels que la companyia ofereix actualment.

Entre les tres empreses que pretenen assumir un d'aquests serveis, o bé una part, per entrar així a competir amb Renfe figura SNCF. La companyia pública francesa, a través de la seva filial espanyola Rielsfera, ha sol·licitat capacitat per portar a Espanya l'AVE companyia de baix cost que explota a França.

També ha sol·licitat capacitat Talgo. Amb la seva filial Motion Rail, presidida per l'exministra Elena Salgado, el fabricant de trens finalment s'ha aliat amb el grup turístic Globalia i amb el fons Trilantic en qualitat de soci financer, segons han informat a Europa Press fonts del consorci.

La tercera firma que ha presentat sol·licitud per entrar a l'AVE és Ilsa, societat de la família propietària d'Air Nostrum, i ho ha fet al costat d'un «soci industrial europeu de primer nivell», segons van indicar fonts de la companyia, que van declinar desvelar-ne la identitat.

A partir d'ara, Adif té un mes i mig per poder analitzar les ofertes rebudes per tal de seleccionar els operadors adjudicataris de capacitat a la xarxa AVE.