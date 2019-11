El teatre Kursaal de Manresa acull aquest dimecres la segona edició de la jornada eWoman, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, que té com a objectiu servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat per la seva trajectòria professional i lluita en diferents entorns de l'actualitat.

Segueix la jornada en directe (començarà a 2/4 de 10 del matí i s'allargarà fins a 1/4 de 2 del migdia).