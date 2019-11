L'atur puja en 14.644 persones a Catalunya a l'octubre i la xifra de desocupats se situa en 387.267

L'atur va pujar en 14.644 persones a Catalunya a l'octubre respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 387.267, segons ha informat el Ministeri de Treball aquest dimarts. Això suposa un increment de gairebé el 4% mensual. En comparació amb fa un any, hi ha 3.930 aturats menys, un 1% de reducció interanual. En xifres absolutes, l'increment d'aturats és similar al de l'octubre del 2017 (14.698) i del 2011 (14.628) però cal remuntar-se a l'inici de la crisi per trobar una pujada superior, quan a l'octubre del 2008 els aturats van créixer en 23.784 persones. A l'Estat el nombre de desocupats va pujar en 97.948, un 3,18% més que el mes anterior fins als 3.177.659 desocupats.