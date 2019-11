«Als nois no els fa cap gràcia que els guanyis a les curses» ARXIU PARTICULAR

En unes categories del motor que han estat gairebé monopolitzades per homes, les dones van apareixent cada vegada més i mostren les seves habilitats. És el cas de la manresana Mireia Badia, de 23 anys, que és campiona d'Espanya d'enduro els darrers anys i dues vegades (2018 i 2019) bronze al Mundial femení. La pilot de Motor Gas té una llarga trajectòria al davant. Pels seus compromisos esportius, ahir no va poder ser present a la gala

En unes categories del motor que han estat gairebé monopolitzades per homes, les dones van apareixent cada vegada més i mostren les seves habilitats. És el cas de la manresana Mireia Badia, de 23 anys, que és campiona d'Espanya d'enduro els darrers anys i dues vegades (2018 i 2019) bronze al Mundial femení. La pilot de Motor Gas té una llarga trajectòria al davant. Pels seus compromisos esportius, ahir no va poder ser present a la gala

Quina va ser la seva primera impressió quan li van fer saber que era l'elegida com a vencedora del premi de l'eWoman?

Em vaig sorprendre molt, jo no m'ho esperava, creia que s'havien equivocat. A les noies que estem en competicions de motor costa que se'ns tingui en compte, que es recordin de nosaltres. La veritat és que estic molt contenta.

Com es va aficionar a la moto, d'on va sorgir tot?

De la família, primer del meu pare, que li agradava. I després el meu germà, que és cinc anys més gran que jo, que va tenir la seva moto i va competir durant un temps en enduro i motocròs. Jo anava molt sovint a veure'l, i al final també vaig tenir la meva moto!

En les competicions d'enduro hi ha una participació àmplia de pilots i, repassant els resultats, és habitual veure que ha quedat davant d'uns quants pilots ?

Hi ha de tot, però en general no els fa gaire gràcia que quedis davant seu, que els guanyis. Per això no se'm fa gens estrany escoltar certs comentaris del tipus «mira que no et torni a guanyar la Mireia, com l'altre dia». Però no he tingut problemes de relació en les competicions, que en el meu cas se centren a vèncer en categoria femenina. Hi ha respecte.

Tenen facilitats per poder entrenar-se, per preparar-se?

Amb la moto, al medi natural, hi ha força problemes. Depèn de les comarques. Segurament que a Osona hi ha més tradició i hi ha més permissivitat, menys queixes de veïns. Ens entrenem molt a prop de Vic, de Prats de Lluçanès, també de Calldetenes.

Físicament, quina preparació segueix al marge d'entrenar-se amb la moto?

Vaig al gimnàs i surto força amb la bicicleta. A l'hivern més amb la de muntanya i a l'estiu, quan ja fa més bons temps i la temperatura és més alta, també amb la bici de carretera.

Quina opinió té de Laia Sanz, de la seva trajectòria?

És un gran exemple per a totes nosaltres. El que ha aconseguit al Dakar, quedant entre els deu primers de la general, competint de tu a tu amb els homes, crec que té un mèrit extraordinari. El que ella ha aconseguit ens inspira a la resta de pilots, és un estímul per mirar de millorar, tot i que arribar al seu nivell és molt difícil.

I vostè es veu al Dakar, seria una experiència que li agradaria provar més endavant?

Sí, em faria molta il·lusió, però sé que és complicat. S'han de tenir patrocinadors importants, molt suport, però no ho descarto.

L'enduro hauria de tenir més difusió que la que té?

Sí, de mica en mica ja sortim a televisions, ens fan reportatges, però falta molt camí encara. Ara anem a disputar els Sis Dies, una competició internacional que té un gran nivell, voldria pensar que tindrà visibilitat.