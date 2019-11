«Aportem solucions a empreses que es volen internacionalitzar»

Llicenciada en Econòmiques i Empresarials, Montserrat Feliu ha desenvolupat la seva carrera en el sector de la internacionalització. És sòcia directora a Feliu Negocis & Internacional (N&I), una consultoria manresana especialitzada en la internacionalització de mitjanes empreses

Ofereixen solucions a empreses que es volen internacionalitzar. S'aposta fort per la internacionalització?

Cada vegada més. Hi ha empreses que ja neixen internacionalitzades, i altres que volen créixer i aposten per fer-ho en altres països. Anys enrere hi havia més reticències, però quan va arribar la crisi es va demostrar que les empreses que estaven internacionalitzades ho van portar més bé, i que la diversificació és l'èxit.

En quins sectors i mercats treballen?

Som multisectorials i ens movem per molts països. Hi ha mercat interessant al sud-est asiàtic, als Emirats Àrabs, a Sud-àfrica, a Amèrica del Sud...

Feliu N&I té una llarga experiència. La trajectòria de vint anys l'avala. Quina ha estat la clau de l'èxit?

La nostra metodologia de treball és un valor afegit. Tenim partners a diferents països perquè ens ajudin en tot allò necessari a l'hora d'implantar una empresa en un mercat nou. És una estratègia que no es pot encarar de forma improvisada i tenim molt clar que des d'aquí no ho podem fer tot, per això donem molta importància a buscar nous partners i molts dels viatges que he fet al llarg d'aquests vint anys han estat precisament per això.

Viatges de feina, implicació, dedicació... un exemple de dona d'èxit. Li ha estat complicat conciliar vida laboral i familiar?

Hi ha hagut moments complicats. Quan tens fills petits no és fàcil, però no hem de renunciar a allò que volem. Tenint clar què vols, ganes, il·lusió i tenint al costat la parella i la família que et donen suport, tot es pot fer.

Vostè sempre ho va tenir clar...

El tema internacional i de mercats estrangers sempre m'ha atret molt. Durant la carrera ja vaig passar els estius a Alemanya i quan vaig acabar els estudis me n'hi vaig anar a viure un temps. Després vaig tornar decidida a dedicar-me a la internacionalització. Vaig començar a agafar experiència en el món empresarial i després vaig muntar la meva empresa d'internacionalització.

Una empresa que ha anat creixent i adaptant-se a les circumstàncies de cada moment, oi?

És així. A part d'aportar solucions a empreses que es volen internacionalitzar, també n'oferim a empreses estrangeres que volen invertir al nostre país, o que busquen treballadors qualificats. Cal destacar l'àrea de mobilitat internacional, és a dir, projectes que necessiten desplaçar treballadors arreu del món. Hi ha moltes empreses de construcció, d'enginyeria, laboratoris... que no es volen instal·lar en altres països però sí que fan projectes a l'estranger i mentre els executen han de moure personal durant un temps concret.

Com valora el premi eWoman a la Trajectòria Professional by Caixabank?

M'ha fet molta il·lusió. En primer lloc perquè ha estat inesperat; i en segon lloc perquè faig una feina que m'agrada molt, la intento fer el màxim de bé i per a mi és un orgull que se'm reconegui, i encara més a casa meva, a Manresa.