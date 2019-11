Una divertida sessió de 'coaching' dona eines perquè els problemes no sabotegin projectes

L'activitat de coaching que va incloure l'eWoman Manresa va començar amb els participants una mica desconfiats i a l'expectativa, i va acabar amb tot el contrari. Amb somriures còmplices i actituds relaxades. Tot un canvi per demostrar que l'experiència havia funcionat.

L'exercici el van dirigir els coaches Usoa Arregui, Ignacio Alonso i Alfredo Julià, cofundadors de l'empresa Cambyo. En entrar a la Sala Petita del teatre Kursaal, els assistents van topar amb un rellotge projectat a la pantalla que mostrava com anaven passant els segons mentre una veu autoritària els ordenava apuntar en un paper tot el que havien de fer durant la jornada d'ahir. De fons, una banda sonora eixordadora, d'un carrer molt transitat. Al cap de poc, els participants van haver d'enviar a través del seu mòbil a la pàgina web que els van indicar una paraula que definís què havien sentit durant aquella estona. Van guanyar: saturada, atabalada i sobrepassada. Són els «sabotejadors», com els van definir els directors de la sessió.

Es tractava de trobar les eines per noquejar-los. Aquí va entrar en escena l'antifaç que hi havia a la bossa amb què els organitzadors de l'eWoman Manresa van obsequiar els presents. Se'l van haver de posar, tancar els ulls, controlar la respiració i imaginar-se que eren a la seva festa d'aniversari. Una festa perfecta, al lloc ideal, amb la gent estimada i que es va acabar amb un regal. En aquest cas, vuit: alegria, poder, tendresa, optimisme, valentia, confiança, il·lusió i humilitat. Un regal que donava felicitat. Cadascú va triar el que es va estimar més.

Sabotejadors i regals

Arregui va explicar que, quan van fundar Cambyo, cadascun d'ells també va tenir un sabotejador i un regal per contrarestar-lo. En el seu cas van ser sobrepassada i il·lusió, respectivament. En el d'Alonso, desprotegit i valentia; i en el de Julià, presoner i confiança.

Tot seguit, van dividir els assistents en grups segons el regal que havien escollit i els van deixar una estona per discutir i analitzar per què els feia feliç la tria que havien fet, que després van explicar els diferents grups un per un. Confiança perquè, «si no t'ho creus tu, no et creuran». Humilitat perquè «no hem d'oblidar mai d'on venim». Valentia perquè «el món és dels valents»... Arregui els va fer notar com els havien anat canviant les cares durant l'experiència i els va recomanar que, tal com havien fet en aquella breu sessió, quan a la vida real es trobin en una situació d'estrès que faci sortir el sabotejador que tenim tots, s'aturin i pensin en el regal que els ajudarà a desactivar-lo.