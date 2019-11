«Les dones som tan exigents que sovint deixem passar oportunitats»

La directora de la Secretaria Tècnica de Negoci de la Direcció Territorial Catalunya de CaixaBank va fer una ponència centrada en la seva trajectòria a la seva empresa actual, així com en el paper de les dones en el món financer.

De Vilar fa una crida perquè les dones facin un pas endavant i que rebaixin el nivell d'exigència. «Som tan exigents que sovint deixem passar oportunitats. Tenim por de no arribar a ser una dona 10 en tot, però potser no cal despuntar sempre», assegura Mercè de Vilar. En aquest sentit destaca la importància de delegar tasques, com quan ella va arribar a Manresa després d'un divorci i amb dues filles i va haver de confiar-les a una altra dona mentre ella treballava. «Tenia clar que les filles no em frenarien perquè tenia un somni», assegura l'ara mare de tres fills. Ara comparteixen les responsabilitats amb la seva parella i assegura que «tot i que no vaig a buscar-les a l'escola, sempre hi soc».

De Vilar va decidir dedicar-se al món financer atreta per la imatge de la dona empresària que veia a la televisió. «Sovint em deien que havia de ser més dòcil, però amb això aconseguien l'efecte contrari», confessa sobre la seva infància. Després de molts anys escalant a CaixaBank, va veure que cada cop es trobava amb més homes amb càr-recs de responsabilitat. «D'això en fa 15 anys, ara ens hem adaptat a una nova realitat», explica referint-se a la seva empresa des de l'any 2001. De Vilar diu que el banc es regeix actualment per la meritocràcia i que el paper de la dona a l'empresa cada cop és més important. «El 53% de la plantilla són dones i un 40% tenen càrrecs directius», argumenta. En referència a aquesta dada, diu que el problema no rau únicament en si les dones cobren el mateix que els homes en càrrecs similars, sinó a tenir l'oportunitat d'accedir a llocs de direcció. A més, assegura que està demostrat que el fet de tenir més dones en càrrecs directius fa augmentar els beneficis a les empreses.

«Necessitem que els joves entenguin que la paritat ha de formar part de la realitat», destaca la directora, i alerta que si la situació continua així no s'assolirà la paritat fins al 2180, i que els joves són una peça clau per evitar-ho.