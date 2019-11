L'actual presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa va donar un punt de vista diferent de la situació actual de la dona en l'àmbit de les empreses familiars i també de la política, ja que va formar part del govern de Manresa del 2011 al 2015.«La política és una altra manera de donar visibilitat a les dones». Aquesta és una de les conclusions que es van poder extreure de la ponència de Sílvia Gratacòs. L'empresària va destacar que és un bon símptoma el fet que cada cop es veuen més dones en l'escenari polític estatal, tot i que «en el debat de dilluns no n'hi hagués cap».

Gratacòs també va destacar la relació amb les seves filles. «Les noies del segle XXI parlen de tot, sense embuts i sense tabús», va explicar, i va afegir que «a vegades em xoquen les coses que em diuen», fent palès el canvi generacional. Gratacòs es va mostrar satisfeta perquè les seves filles li donen diferents visions de com afronten aspectes de la vida com ara els seus reptes o el sexe.

L'empresària es va convertir en la primera dona presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa el mes de juny passat, i en una de les primeres de Catalunya de presidir-ne una. Assegura que va acceptar presentar-se amb la condició que la Cambra estigués formada per gent jove i també dones, i que el fet de poder-se convertir en presidenta sent dona també la va impulsar a tirar endavant amb el projecte. Tot i que no ho va aconseguir tant com li hauria agradat, el de Cambra de Comerç de Manresa és el ple amb més representació femenina de tot Catalunya. També va afirmar que des de la Cambra volen donar més visibilitat a les dones que cursen o han cursat carreres tècniques.

Gratacòs va assegurar que en la seva trajectòria en el món empresarial d'àmbit familiar ha après que l'emprenedoria i l'empresa familiar són un motor de canvi en la infrarepresentació femenina, que les dones han d'ocupar més llocs de responsabilitat públics i que no fa falta renunciar a la vida familiar per triomfar a la feina. A més va culminar la ponència assegurant que «mai ningú m'ha dit que no puc fer alguna cosa per ser dona».