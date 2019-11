«El que s'ha de canviar no és el sector, és la societat»

«L'enginyeria també és per a dones». Així iniciava Beatriz Magdalena la seva conferència, i és que tres de les cinc ponents de l'eWoman eren enginyeres. La idea que més va destacar l'asturiana durant la ponència és que «tant és que siguis home o dona, en qualsevol sector t'ho has de treballar», i que, sobretot, mai has de rendir-te. «Per a tot game over hi ha un play again», sentenciava.

Magdalena va destacar aquestes idees com algunes de les que havia après durant la seva àmplia trajectòria en el món de la prevenció de riscos amb la realització de projectes a l'Amazones, a l'Índia i, actualment, a les mines de sal de Súria i Sallent.

Abans de tot, però, va haver de decidir què volia estudiar, i va decantar-se per l'Enginyeria de Mines en contra de la voluntat del seu pare, que no volia que fos ni guàrdia civil ni el que va acabar estudiant. L'experiència en els estudis li va demostrar que per ser enginyer no cal ser ni quadriculat ni molt intel·ligent, contràriament al que molta gent es pensa, i, des de l'aspecte del gènere, que el que s'ha de canviar no és el sector de l'enginyeria, sinó la societat.

Magdalena va explicar també que en les seves nombroses entrevistes de feina no li han preguntat mai si té parella o fills, però una vegada sí que li van preguntar com faria les seves necessitats en un projecte de construcció d'una carretera en la qual no hi hauria cap lavabo disponible.

Per demostrar la importància de guanyar-se el respecte a la feina, Magdalena va recordar quan li van proposar anar a l'Amazones en un projecte molt ambiciós durant dues setmanes i ella va acceptar-ho, tot i que s'havia de casar dues setmanes després de la tornada prevista a Espanya. «Aquesta decisió em va donar el respecte del meu superior i dels meus companys», va afirmar.

A l'Índia també va viure com les cultures de cada país a vegades impliquen desigualtats entre homes i dones. Allà els treballadors homes anaven molt ben preparats i protegits, mentre que les dones, que exercien com a peons dels homes, no tenien cap tipus de protecció. Ella, però, va exigir que es protegís totes les dones, ja que també eren treballadores.