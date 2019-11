«Venem productes de qualitat i per cuinar de forma saludable»

Claudia&Julia va néixer el 2012 de l'entusiasme per la cuina i el desig d'iniciar un projecte que permetés compaginar la vida laboral i familiar. Claudiandjulia.com té una selecció de productes que ajuden a recuperar la cuina de tota la vida i el plaer de cuinar a casa

En set anys, Claudia&Julia s'ha convertit en un referent dels estris i aparells de cuina. Com ha estat l'evolució?

Vam començar amb molt pocs productes a la pàgina web però amb una filosofia molt clara: estris útils, de qualitat i per cuinar de forma saludable. A casa sempre hi ha hagut tradició culinària i, a més, els meus sogres tenen l'establiment Elde, i això ens va animar, al meu marit i a mi, a iniciar el negoci el 2012. Ens vam inspirar en botigues americanes per dissenyar la nostra botiga on-line, claudiaand-julia.com, i ho vam fer seleccionant productes molt concrets, de característiques i preus molt diferents. Va tenir molt bona acceptació i vam anar creixent. El primer any vam facturar 50.000 euros, i ara estem al voltant d'1,5 milions d'euros anuals.

Quants productes ofereixen i a quin mercat arriben?

Tenim 3.000 referències. Una gran diversitat de productes que venem principalment a Catalunya i l'Estat espanyol i també a països de la Unió Europea.

Una àmplia oferta de productes seleccionats acuradament i sense perdre l'essència d'estris eficients, de qualitat i saludables. Aquesta ha estat la clau de l'èxit?

Sí. Per exemple, defugim productes de silicona perquè creiem que no són bons ni per a la salut ni pel sabor que se n'obté. Els utensilis que més venem són els de ferro o d'acer inoxidable. I la qualitat no és l'únic valor afegit de claudiaandjulia.com. L'atenció al client és un altre dels nostres puntals.

Han fet formacions d'excel-lència al client?

N'hem fet, perquè creiem molt en aquest aspecte. Tenim un servei molt bo. Tenim clar que ens surt molt més a compte canviar una paella que tenir un client descontent. No volem decebre mai el client i, de fet, si tenim productes al web que no funcionen, els descataloguem. Les opinions dels clients les tenim molt presents. En tenim més de 20.000 i totes valoren molt bé els nostres productes. Els que deceben els deixem de vendre. També està molt ben valorat el servei, és ràpid i eficient.

Venen només on-line?

Sí, per mitjà de la nostra pàgina web claudiaandjulia.com. Tenim un espai físic a Manresa però és només per a demostracions i per fer els vídeos del nostre canal de Youtube, no per a vendes.

Quants treballadors són?

El meu marit Jordi i jo som els gerents de Claudia&Julia (la Julia no existeix) i tenim tres persones més en plantilla. I dos becaris. Cal dir que el magatzem el tenim subcontractat a l'empresa Brunet Oliva, per a l'emmagatzematge i la gestió dels enviaments.

El negoci on-line li ha facilitat la conciliació laboral-familiar?

I tant! Tenim quatre fills perquè la flexibilitat de la botiga on-line ens ha permès formar una família nombrosa i poder-ne gaudir; si no, hauria estat impossible.

Com valora el premi eWoman al Negoci On-line?

No m'ho esperava i estic molt contenta. I penso que les dones ens hem d'empoderar. Jo m'estic amarant de la força que guanyem les dones dins de l'empresa i de la societat en general.