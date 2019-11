Barcelona inaugura el primer 'hub' de robòtica col·laborativa del món

Universal Robots i Mobile Industrial Robots (MiR) van inaugurar ahir a Barcelona el primer hub de robòtica col·laborativa del món. L'espai, de 1.500 metres quadrats i situat al carrer Agricultura, serà la nova seu tècnica i comercial d'ambdues companyies per al sud d'Europa i inclourà un centre de formació i un espai d'exposició dels robots.

El projecte tindrà 38 treballadors i suposarà una inversió de 2 milions d'euros entre les dues companyies. Les empreses han triat Barcelona per «l'accessibilitat» als recursos qualificats, l'habilitat d'atraure «recursos globals» i l'elevada concentració d'empreses industrials, a més del clima o la infraestructura del transport, segons va explicar el president de Universal Robots, Jürgen von Hollen.

En aquest mateix sentit va pronunciar-se la directora general d'Indústria del Govern de Catalunya, Matilde Villarroya, que va presentar Barcelona com una ciutat «oberta» i «capaç de proporcionar a les empreses el talent que busquen».

Villarroya va mostrar-se «orgullosa i satisfeta» de l'obertura d'aquest espai a la capital catalana i va destacar la capacitat d'atraure empreses internacionals. En concret, hi ha 8.600 companyies estrangeres a Catalunya, segons la directora general d'Indústria del Govern.

Respecte a la robòtica, la directora general d'Indústria va assegurar que es tracta d'un «factor clau» en la indústria 5.0 i va afirmar que «la societat no és sempre conscient dels beneficis i avantatges de la robòtica». A més, va assegurar que l'executiu està «compromès» amb les empreses que volen invertir en el territori.

A l'acte d'inauguració de l'espai també va intervenir el responsable de smart factory de Repsol, Alfonso García de las Heras. La companyia ha incorporat dos robots col·laboratius en un pla pilot. La cloenda de l'esdeveniment va ser a càrrec de l'ambaixador danès a Espanya i Andorra, Jens Kisling, que va destacar que els robots no «substitueixen» persones sinó que hi col·laboren per obtenir «major productivitat».

Universal Robots es dedica a la fabricació de robots col·laboratius i té 28 oficines distribuïdes en 19 països. MiR està especialitzada en la fabricació de robots mòbils i té 176 distribuïdors en 50 països.