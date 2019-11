Els quatre polígons industrials de Manresa fan front comú per guanyar més capacitat d'influència

Les associacions d'empresaris dels quatre polígons industrials de Manresa (Bufalvent, Els Dolors, Pont Nou i els Trullols) s'han unit per fer front comú i funcionar com a únic interlocutor davant de l'administració pública. D'aquesta manera, esperen optimitzar "al màxim" els recursos que s'assignen des d'aquest àmbit, i tenir més capacitat d'influència davant de possibles projectes de futur. Així ho ha explicat el vicepresident del polígon de Bufalvent, Bernat Ladrón, qui ha assegurat que tots quatre polígons tenen reptes similars davant d'un escenari econòmic que "està entrant en fase de relantiment". Els quatre polígons sumen 5.700 treballadors repartits en 560 empreses. Una dada que representa el 22% de la població ocupada a la capital del Bages.

El vicepresident del polígon industrial de Bufalvent, Bernat Ladrón, ha explicat que els quatre polígons de Manresa tenen característiques i necessitats diferents. Tot i això, des del punt de vista empresarial, els uneixen els mateixos reptes. Segons ha dit, el polígon de Bufalvent és un referent estatal a nivell d'associacionisme i un model a seguir per a la resta de polígons de la ciutat. "Bufalvent té seguretat privada, una escola bressol per a la gent que treballa aquí, va ser el primer polígon no tecnològic de Catalunya que va tenir fibra òptica. Tots aquests aspectes que han estat factor de millora a Bufalvent es poden replicar a la resta de polígons de la ciutat", ha assegurat.