Cap empresa es presenta per liderar el Centre d'Automoció de Martorell

Cap empresa o entitat ha presentat una proposta per liderar el Centre d'Automoció de Martorell, un projecte encallat durant anys que ara ha topat amb un nou obstacle.

El Govern de la Generalitat va admetre que és una «mala notícia per al sector que cap empresa hagi decidit presentar la seva proposta en aquest projecte tan rellevant».

A més, l'executiu català va convocar una reunió urgent entre Presidència, Vicepresidència i Economia, Educació i Empresa per tractar la qüestió. Sobre la taula, hi ha les opcions d'apostar per una «gestió pública conjunta amb el departament d'Educació i Treball» o impulsar «novament una licitació de la gestió».

La situació actual, després del fracàs de la licitació, s'elevarà als «espais de diàleg i concertació» amb el sector en què es va acordar el model de gestió i el futur del centre en el marc del desplegament de les lleis de formació professional a Catalunya.



Discrepàncies

La licitació del centre es va aprovar el 31 de juliol per gestionar i explotar el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell, i l'havia d'adjudicar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, que és, de fet, el titular del centre.

La decisió es va prendre després de discrepàncies entre l'administració, conflictes jurídics i «manca de consens», i d'acord amb els «agents econòmics i socials més representatius», com les patronals i els sindicats.

El Govern assegura que el seu objectiu era «consolidar la competitivitat del sector de l'automoció i de les empreses, millorant la seva productivitat i ajudant a la creació de llocs de treball i a la qualificació i requalificació contínua de les persones». A més, es pretenia «desencallar un projecte molt important que s'havia vist afectat per diverses controvèrsies jurídiques i mancat del consens suficient per ser impulsat».

Segons va assegurar el mes de maig el conseller d'Afers Socials i Treball, Chakir el Homrani, el centre de Martorell aspirava a acollir fins a 1.500 estudiants diaris a partir de l'any vinent, quan havia d'entrar en ple funcionament.

Ara, el recinte, que només ofereix cursos del SOC per a aturats, es pot veure immers en un nou retard. L'any 2009, l'Ajuntament de Martorell va cedir gratuïtament els terrenys, i havia amenaçat de reclamar-los de nou si no es donava al centre l'ús que inicialment s'havia previst.

Quatre anys després de la seva inauguració, el centre només acull una cinquantena d'alumnes, quan la capacitat és per a gairebé 14.000.

El centre va tenir un cost de 13 milions d'euros, i té una superfície d'uns 10.000 metres quadrats que inclouen una gran nau industrial, 39 aules i diversos laboratoris.

El 9 d'abril passat, el Govern va aprovar al Consell Executiu que el gestor del centre fos un «operador integral de formació» a través d'una licitació pública. D'aquesta manera, es va desencallar l'impuls del centre.