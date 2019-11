Chacón diu que Nissan referma el compromís amb la planta catalana

Nissan ha refermat el seu compromís amb la planta de Catalunya en una reunió amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, al Japó, segons va informar ahir el departament en un comunicat. La consellera es va reunir a Yokohama amb el vicepresident d'Afers Governamentals, Osamu Goto, i la directora de relacions internacionals de la companyia automobilística, Miyuki Takahashi. En la trobada, que es va celebrar a la seu central de la multinacional, Nissan també va «agrair el suport de la Generalitat a la nova planta de pintura a la Zona Franca», que suposarà una inversió de 70 milions d'euros per part de l'empresa japonesa. Des de Nissan no van concretar més informació sobre la trobada i es van alinear amb les declaracions de la consellera.

La consellera va explicar que durant la trobada es van compartir «projectes de futur sobre el sector de l'automoció i la mobilitat» i que la companyia «ha destacat l'excel·lent relació amb la Generalitat». Chacón va explicar a l'empresa el pla de suport a la indústria de l'automoció i de la mobilitat engegat per Empresa per enfortir la competitivitat del sector.

En la reunió també hi van participar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa. Aquesta s'emmarca dins la missió del port per impulsar els vincles empresarials, logístics i institucionals entre Japó i Catalunya.

Reunions amb multinacionals

Més enllà de Nissan, Chacón es va reunir amb altres multinacionals japoneses, com el grup farmacèutic Otsuka, i quan finalitzi el viatge ho haurà fet també amb Honda, el fabricant de cremalleres YKK i el de productes de cosmètica i components químics KAO, així com operadors turístics com Miki Tourist.

La directora general d'Indústria, Matilde Villaroya, també ha mantingut trobades de feina amb companyies japoneses del sector dels videojocs, com CAPCOM i AKATSUKI, o la fabricant de bateries elèctriques AESC. La delegació catalana s'ha reunit també amb entitats públiques com JETRO, organisme responsable de promoure i desenvolupar el comerç internacional del Japó, i ha visitat infraestructures com el port de Yokohama, el primer port comercial del país.



Es dupliquen les inversions

Durant aquestes trobades, Chacón ha explicat que els projectes d'inversió del Japó a Catalunya s'han duplicat en l'últim quinquenni i han passat de ser 25 en el període 2009-2013 a 52 entre el 2014 i 2018. Aquests han suposat una inversió de 930 milions i la creació de 4.100 llocs de treball, segons dades de l'fDI Markets del Financial Times.

En aquest sentit, destaquen els projectes d'inversió en automoció, serveis empresarials, equipament industrial, alimentació i tèxtil. «Al llarg de les últimes dècades hem construït una relació comercial sòlida amb el Japó, i en l'àmbit de la inversió estrangera observem una clara consolidació d'aquestes relacions entre ambdós territoris», ha declarat la consellera anoienca.