La Generalitat distingeix els forns Cal Ton d'Artés i Pous de Bellver i els restaurant l'Adroguer Nou de Solsona i El Centru de Cardona

Els pans fets per al 150è aniversari, a l'aparador de Cal Ton d'Artés | ARXIU PARTICULAR

La Generalitat ha distingit quatre comerços de la Catalunya Central amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. Els guardonats són el forn Cal Ton (Artés), en categoria de 150 o més anys; i el bar-restaurant l'Adroguer Nou (Solsona), El Centru (Cardona) i el forn Pous (Bellver de Cerdanya), en la categoria de 100 anys o més de trajectòria.

Els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris —que anualment convoca el Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç— distingeixen els establiments i mercats municipals en actiu que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

En aquesta edició, s'ha distingit un total de 28 establiments comercials i 2 mercats municipals centenaris per la seva trajectòria de cent o més anys de servei al comerç. Així mateix, s'han reconegut 15 establiments comercials amb cent cinquanta o més anys d'història. El lliurament dels Premis tindrà lloc el proper 27 de novembre al Palau de la Generalitat, presidit pel president del Govern, Quim Torra, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón



Establiments comercials centenaris

Pastisseria La Lyonesa, pastisseria d'Arenys de Munt (Maresme)

Fergarcia, ferreteria de la Sénia (Montsià)

Carnisseria Pons, carnisseria d'Horta de Sant Joan (Terra Alta)

Casamitjana, mobles de Terrassa (Vallès Occidental)

Fleca i Pastisseria Nèctar, pastisseria de Cassà de la Selva (Gironès)

Rene Flor Tripes per embotits, carnisseria de Lleida (Segrià)

Forn de Baix, forn de la Fatarella (Terra Alta)

Cal Flequer, forn de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany)

Ca l'Andreu Artesans del Pa i la Pastisseria, forn i pastisseria de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)

Joieria Marta Aviñó, joieria de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)

Farmàcia Miquel Blanchart, farmàcia de Sabadell (Vallès Occidental)

Ca La Margarida, carnisseria i cansaladeria de Vic (Osona)

Casa Jové, servei tècnic de Barcelona (Barcelonès)

Comerç La Catalana, alimentació de Bellcaire d'Urgell (Noguera)

Bonifàs, joguines de Valls (Alt Camp)

Forn Baluard Barceloneta, forn de Barcelona (Barcelonès)

Restaurant - Bar Cal Jaumet, restaurant de Torà (Segarra)

Forn Pous, forn de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)

Forn Ca La Carme, forn de Campdevànol (Ripollès)

Ca La Cotillaire, merceria de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)

Mercat del Ninot, mercat de Barcelona (Barcelonès)

Perruqueria Gómez, perruqueria de Barcelona (Barcelonès)

Merceria Pous, merceria de Vic (Osona)

Merceria Tarragona, merceria de Barcelona (Barcelonès)

Forn Colon, forn de Barcelona (Barcelonès)

Arts Gràfiques Cantalozella, SA, arts gràfiques de Santa Coloma de Farners (La Selva)

Adroguer Nou, bar-restaurant de Solsona (Solsonès)

Fleca Fusté - Cal Padessé, forn de Prats de Lluçanès (Osona)

Mercat Municipal de Palafrugell, mercat de Palafrugell (Baix Empordà)

El Centru, bar-restaurant de Cardona (Bages)

Establiments comercials de cent-cinquanta anys o més

Pastisseria La Colmena, pastisseria de Barcelona (Barcelonès)

Drogueria - Ferreteria Frigola, drogueria de Llagostera (Gironès)

Pastisseria Rovira, pastisseria de Riudoms (Baix Camp)

Alegrí, parament per a la llar de Figueres (Alt Empordà)

Optica Salas, òptica de Tarragona (Tarragonès)

Cal Ton Forn de Pa, forn d'Artés (Bages)

Forn de Pa Enric Solà, forn de Tiana (Maresme)

Llibreria Viladrich, llibreria de Tortosa (Baix Ebre)

Los Caracoles, restaurant de Barcelona (Barcelonès)

Casa Esteve, forn de Centelles (Osona)

Sirvent Casa Fundada l'any 1860, gelateria de Tarragona (Tarragonès)

Impremta Baltasar 1861, impremta de Barcelona (Barcelonès)

Merceria Ros, merceria de Vilassar de Dalt (Maresme)

Fargas, SA, bomboneria de Barcelona (Barcelonès)

Fusteria A. Garriga, fusteria de Vic (Osona)



Des de l'any 2000, la Generalitat a través del Departament d'Empresa i Coneixement ha distingit un total de 836 establiments de Catalunya amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris.



Raima, la papereria més gran d'Europa, Premi Nacional de Comerç, dotat amb 10.000€



Així mateix, s'han atorgat els 19ns Premis Nacionals de Comerç, que convoca el Departament d'Empresa i Coneixement. Enguany, per primer cop s'ha dotat el Premi Nacional de Comerç amb 10.000 € amb la voluntat d'impulsar la competitivitat i el desenvolupament de les iniciatives més innovadores en l'àmbit del comerç de proximitat.

El premi ha estat per a l'empresa La Carpeta i El Paper SA, de Barcelona, per l'ampliació de la botiga Raima, que ha esdevingut la papereria més gran d'Europa. Amb més de 1.400 metres quadrats de superfície distribuïts en 6 plantes, la papereria Raima compta amb una trajectòria de més de 30 anys, al llarg dels quals ha aconseguit adaptar-se amb èxit a l'era de la digitalització, gràcies a l'aposta per la qualitat i el kilòmetre 0.

Actualment, l'empresa compta ja amb quatre botigues, té una plantilla de 40 persones i una facturació de 3 milions d'euros anuals. RAIMA ha apostat per reinventar el comerç urbà per adaptar-se als nous temps i necessitats dels clients, i donar la ciutat i el país d'un comerç diferenciat i de qualitat on la proximitat, la creativitat i la passió per la feina ben feta en són la bandera.



Els guardons i els guardonats ha estat els següents:

Premi a la Iniciativa Empresarial: Es premia la persona física o jurídica per la iniciativa empresarial més innovadora del comerç urbà dels projectes que comportin la incorporació d'un concepte innovador de fórmula comercial, la transformació digital i l'expansió de l'empresa. Ha estat guardonada:

Empresa La Carpeta i el Paper SA, per l'ampliació de la botiga Raima, de Barcelona, que ha esdevingut la papereria més gran d'Europa.

Premi a la Iniciativa Col·lectiva Territorial: Es premien les entitats territorials de comerç i de serveis per una aportació essencial a través de projectes de dinamització comercial que comportin potenciació de la singularitat del territori, implicació i compromís amb un centre urbà o àrea comercial per millorar la competitivitat, millora en la gestió i qualitat dels serveis al client per consolidar l'oferta del comerç i serveis de proximitat associats i per rendibilitzar les empreses associades, o desenvolupament d'actuacions de notorietat que depassin la seva zona. En aquesta categoria ha estat guardonada:

Associació de Comerciants Fem Raval per la 4a edició de la iniciativa "Els llums #RavalKm0".

Premi a la Iniciativa Col·lectiva Sectorial: distingeix a centrals de compres, associacions, federacions i gremis sectorials de comerç i de serveis que durant el darrer any o al llarg de la seva trajectòria hagin contribuït de manera rellevant en la potenciació del sector mitjançant projectes que comportin una millora del posicionament de les empreses del mateix o dels serveis al client i de consolidació de l'oferta comercial del comerç de proximitat, innovació de les actuacions i aportació de valor i de prestigi al sector, o integració i/o cooperació amb d'altres sectors. En aquesta categoria ha estat premiat:

El Gremi d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i província, per la 1a edició de la fira iMeat a Barcelona.

Premi a la Gestió Pública: Es premien els ajuntaments i d'altres ens públics pel seu suport al teixit comercial i per la seva implicació en el desenvolupament de projectes que impulsin el model català de comerç i serveis, urbà, de proximitat i amb equilibri de formats. En aquesta categoria ha estat premiat:

Ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat), pel projecte "La Galeria Urbana d'Art al Comerç".

D'altra banda, la Generalitat també ha reconegut la trajectòria de persones, empreses i entitats, per la seva dedicació, capacitat d'innovació i emprenedoria i la seva contribució al prestigi del sector a Catalunya. Concretament, ha reconegut l'empresa Simorra Tiendas SA per la seva trajectòria professional, la seva capacitat innovadora i emprenedora, la seva dedicació al sector i la seva posada en valor de la funció social del comerç urbà.

També ha estat distingit, a títol pòstum, l'empresari Tino Mora, per la seva trajectòria professional i per la seva dedicació al sector com a president de l'Associació de Mercats Municipals de Catalunya, del Gremi provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, de l'Associació Catalana de Productors Agraris i Comerciants de la Terra, i vicepresident del Mercat de la Llibertat de Barcelona.