La Generalitat guardona cinc comerços del territori central per la seva trajectòria

El forn Cal Ton (Artés), en la categoria de 150 anys o més, i el bar l'Adroguer Nou (Solsona), la Fleca Fusté-Cal Padessé (Prats de Lluçanès), Forn Pous (Bellver de Cerdanya) i El Centru (Cardona), en la categoria de 100 anys o més, han estat els locals de la Catalunya Central guardonats enguany en el marc dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, que atorga la Generalitat. En total, els guardons han reconegut 30 comerços catalans en actiu amb cent o més anys d'antiguitat, i 15 establiments comercials, amb cent cinquanta o més anys

El lliurament dels Premis tindrà lloc el proper 27 de novembre al Palau de la Generalitat, presidit pel president del Govern, Quim Torra, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón

Els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris –que anualment convoca el departament d'Empresa i Coneixement, a través de la direcció general de Comerç– distingeixen els establiments i mercats municipals en actiu que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

Des de l'any 2000, la Generalitat a través del departament d'Empresa i Coneixement ha distingit un total de 836 establiments de Catalunya amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris.

Així mateix, s'han atorgat els 19ns Premis Nacionals de Comerç, que convoca el departament d'Empresa i Coneixement. Enguany, per primer cop s'ha dotat el Premi Nacional de Comerç amb 10.000 euros amb la voluntat d'impulsar la competitivitat i el desenvolupament de les iniciatives més innovadores en l'àmbit del comerç de proximitat. El premi ha estat per a l'empresa La Carpeta i El Paper SA, de Barcelona, per l'ampliació de la botiga Raima, que ha esdevingut la papereria més gran d'Europa. Amb més de 1.400 metres quadrats de superfície distribuïts en 6 plantes, la papereria Raima té una trajectòria de més de 30 anys, al llarg dels quals ha aconseguit adaptar-se amb èxit a l'era de la digitalització, gràcies a l'aposta per la qualitat i el quilòmetre 0.

En aquesta 19a edició, els guardons i els guardonats han estat, a més de La Carpeta i el Paper SA, en la categoria de Premi a la Iniciativa Col·lectiva Territorial (que reconeixen les entitats territorials de comerç i de serveis per una aportació essencial a través de projectes de dinamització comercial), per a l'Associació de Comerciants Fem Raval; en el del Premi a la Iniciativa Col·lectiva Sectorial (adreçat a centrals de compres, associacions, federacions i gremis sectorials de comerç i de serveis), el Gremi d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i província; i en el de Premi a la Gestió Pública (que reconeix ajuntaments i d'altres ens públics pel seu suport al teixit comercial), l'Ajuntament de Viladecans.

D'altra banda, la Generalitat també ha reconegut la trajectòria de persones, empreses i entitats, per la seva dedicació, capacitat d'innovació i emprenedoria i la seva contribució al prestigi del sector a Catalunya.

Concretament, la Generalitat ha reconegut l'empresa Simorra Tiendas SA per la seva trajectòria professional, i, a títol pòstum, Tino Mora, per la seva dedicació al sector com a president de l'Associació de Mercats Municipals de Catalunya.