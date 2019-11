El govern espanyol acudeix a la guardiola de les pensions per pagar la nòmina de desembre i l'extra de Nadal

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres abonar la paga doble als pensionistes acudint al fons de reserva, l'anomenada 'guardiola de les pensions', amb una possibilitat màxima de disposar de fins a 3.598,2 milions d'euros. A més, l'executiu espanyol ha donat llum verda a una transferència de 600 milions d'euros d'Hisenda a la Seguretat Social, i contempla una ampliació de crèdit dels pressupostos prorrogats a càrrec de la previsió d'uns majors ingressos per la pujada de les cotitzacions, que creixen aproximadament un 8% aquest any. La ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha explicat en roda de premsa que confien no haver d'utilitzar la totalitat dels 3.598 milions d'euros de la guardiola de pensions.

La ministra ha destacat que l'augment de les cotitzacions es deu sobretot a la pujada salarial, a la del salari mínim interprofessional o l'increment generalitzat d'afiliats a la seguretat social, que implica que hi hagi més gent treballant i, per tant, més gent cotitzant i més diners disponibles per a l'Estat. El càrrec a aquestes ingressos, que estan pendents de recaptar-se, permetran al govern espanyol ampliar el crèdit disponible en uns comptes, els del 2019, que són els de l'any anterior prorrogat, i que no preveien ni els augments de salaris i pensions ni, tampoc, la pujada de les cotitzacions. "Són ingressos futurs, però que certament es cobraran", ha afirmat Valerio.

Pel que fa a la part que s'agafarà de la guardiola de les pensions, la ministra ha dit que, probablement, serà menor dels 3.598,2 milions aprovats, que són el límit legal d'accés al fons de reserva. "Espero que la despesa sigui inferior al llindar màxim", ha destacat. Així mateix, la ministra ha explicat que la transferència que rebrà la Seguretat Social de 600 milions d'euros provinent d'Hisenda es deu a la menor emissió de deute i a uns interessos més baixos del previst. Els diners se sumen als 1.631 que Hisenda ja havia previst transferir a la Seguretat Social en els pressupostos amb els comptes prorrogats.