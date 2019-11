«Les cerveses artesanes ajuden que el pastís del sector sigui més gran»

És el grup cerveser més gran de l'Estat. Un de cada tres litres de cervesa que es fabriquen a Espanya són de les marques d'aquesta empresa familiar, que té més de 129 anys d'història. El creixement de Mahou-San Miguel aquest any ve per volum i, ja més d'un 50%, per valor: per innovació i les marques prèmium

L'any passat Mahou-San Miguel va augmentar la seva producció el 10,2%, la xifra de negoci el 2,9% i la inversió el 31,5%. Segueixen aquest camí?

L'any passat va ser fantàstic, amb rècord de vendes, i aquest any està anant francament bé. Estem creixen en volum i en valor, tot i que és aviat per avançar xifres perquè hi segueix havent estacionalitat. L'estiu és la millor època.

En el sector de la cervesa han de competir amb grans multinacionals, però, a la vegada, amb les petites marques artesanes.

Tots volem vendre més, però ja siguin els grans o els petits, tots creen valor, aporten novetats, troben noves ocasions de consum. Tot el que té a veure amb el segment artesanal és positiu, està ajudant que en el discurs del consumidor la cervesa estigui més present. Abans ningú parlava de maridatges... Al final, grans i petits aporten el seu granet de sorra, ajuden que el pastís sigui més gran. Encara que, després, competim.

Acaben de firmar un acord de col·laboració amb el gegant AB Inbev per produir i distribuir a Espanya les seves marques (Corona, Budweiser, Stella Artois, Franziskaner...). Suposo que ells volen guanyar penetració a l'hostaleria espanyola i vostès, ampliar catàleg.

Així és. L'acord començarà l'1 de gener i això ens ajudarà, sobretot en la part prèmium, a complementar el nostre. I a ells, els donarà entrada a més punts de venda.

I quines marques fabricaran a Espanya?

Estem pendents d'alguns detalls, però inicialment seran Stella Artois i Budweiser.

Aposten per les marques prèmium. Els que van de canyes s'han tornat sibarites?

La categoria de cerveses és molt democràtica. El producte és assequible. Però també estem veient que el consumidor està disposat a pagar una mica més si els dones un servei incrementat. Si els dones l'oportunitat de tastar alguna cosa nova el consumidor reacciona d'una manera molt positiva, molt elàstica.

Estan generant valor afegit.

Sí, el nostre creixement aquest any ve per volum i, ja en més d'un 50%, per valor, per la innovació i les marques prèmium.

Dediquen molt esforç a la innovació?

Aquest any hi hem invertit 5 milions d'euros, tenim en marxa més de 40 projectes i disposem d'un departament d'innovació corporativa que és transversal. Per exemple, aquest any hem llançat San Miguel Magna, una Golden Lager que ajuda que el tronc de la marca San Miguel sigui més fort, perquè amb ella construeixes valor, però també noves ocasions de consum. Abans menjàvem amb vi i, cada vegada més, ho fem amb cervesa. O fins i tot en consumim com a copa.

«On va triomfa» era l'eslògan de San Miguel, però no ha de ser fàcil vendre cervesa a l'exterior.

Exportem el 13% de la producció i som en 44 països. El mercat americà és molt important per a nosaltres, però també l'anglès, l'indi i l'alemany.

Tot i la globalització, en la cervesa, es torna als localismes?

No només en la cervesa. És el màrqueting el que està canviant. Es tenen més en compte les experiències i com et poses en el dia a dia del consumidor, com s'adapta una marca a un perfil concret.