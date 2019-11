El Comitè Científic Consultiu de Mercadona: guardians de la seguretat alimentària

El Comitè Científic Consultiu de Mercadona acaba de complir 16 anys i consolida l'estratègia de la cadena de supermercats líder a Espanya per garantir la seguretat alimentària en els productes que ven mitjançant l'assessorament i els consells de sis qualificats investigadors de l'àmbit de la nutrició, biotecnologia, sanitat vegetal i animal, microbiologia, toxicologia i cosmètica. A la seu de Prensa Ibérica a Madrid, aquest grup d'experts ha accedit a analitzar la seva trajectòria i les perspectives per als pròxims temps en els quals la firma presidida per Juan Roig –enmig del gran repte de la digitalització al sector– afronta nous hàbits i tendències de consum.

Vigilar la traçabilitat



Aquest «comitè de savis» es reuneix cada sis mesos, encara que manté trobades més freqüents i bilaterals amb el departament de Qualitat. Segons el director de Qualitat de Mercadona, Luis Pla, que coordina un equip de 20 persones, «un assessorament extern independent, científic, transparent i de reconegut prestigi internacional és una inestimable ajuda i un gran suport tècnic per garantir sempre la qualitat i seguretat alimentària dels nostres productes. També ajuda a ser proactius amb els canvis i anar al davant». El comitè participa en la posada en marxa de secció Listo para comer, en l'estratègia de compres de carns, fruites o peixos, així com en els cosmètics, entre altres actuacions.

«L'empresa fa grans esforços, per exemple, a millorar el benestar animal i garantir la seguretat alimentària. Hem passat a examinar centenars de proveïdors, que ara són especialistes. Abans hi havia menys empreses per validar. Quan es compra a ramaders i agricultors, o pescadors en llotges de tot Espanya, necessites verificar bé la traçabilitat, és a dir, tot el procés des del seu origen fins que arriba a la taula», comenta Badiola, qui va aconseguir notorietat com a especialista durant la crisi de les «vaques boges», aquella que va enfonsar el sector boví europeu fa dues dècades. Explica que els «consumidors són cada vegada més exigents i es percep la seva preocupació, per exemple, arran de les últimes crisis alimentàries com la listeriosi. No són els metges els que controlen els aliments, més aviat un equip i personal especialista en matèria de sanitat i seguretat alimentària», explica el catedràtic en Patologia Animal.

El microbiòleg Andrés Otero sosté que «contribuir a la seguretat alimentària en tots els processos de Mercadona introdueix el concepte de 'salut microbiològica' dels productes». En aquest sentit recorda que han contribuït de ple en el llançament de la citada secció Listo para comer. «Això ha requerit una vigilància de productes i processos que tenen els aliments, com es transporten, com són les instal·lacions o quines pràctiques han de seguir els treballadors a l'hora de manejar aquests productes. S'ha dissenyat un sistema perquè totes les etapes es compleixin tots els dies», fa ressaltar Otero. Aquest investigador destaca que el mecanisme de control ha d'estar preparat «sempre» per «resoldre problemes puntuals. No hi ha qualitat si no hi ha seguretat alimentària», puntualitza.

Control d'additius



Entre el ventall de treballs que emprèn aquest grup d'experts hi figura la vigilància sobre les revisions que contínuament fan els panells de científics experts sobre l'avaluació de la seguretat dels additius, de manera que permet reaccionar anticipadament quant als seus usos o dosificacions. Segons l'expert en toxicologia Arturo Anadón, la reducció i substitució progressiva dels plàstics, tal com exigeix la legislació, és una altra gran àrea de treball. «No hi ha cap altra solució, cal reduir-los i substituir-los allà on es pugui», afirma. També, seguir de prop la possible contaminació que puguin generar llavors contaminades. O bé, les micotoxines, substàncies procedents de fongs i que a Europa solen venir de tercers països. A més, cal veure molt els additius, residus, plaguicides o agents químics», puntualitza Anadón.

Carns conreades



Respecte a les tendències nutricionals, Andreu Palou indica que s'ha passat a una situació «més avançada en la qual el consumidor demana més beneficis als aliments. I així ho recull la mateixa legislació europea en vigilar de prop els sucres, la sal o els greixos saturats perquè el consumidor tingui tota la informació en l'etiquetatge», explica Palou. «La nostra feina és assessorar, de manera científica i comprensible, perquè el consumidor de Mercadona tingui una informació veraç i que figuri bé en l'etiqueta, i per a això col·laborem amb el departament de prescripció de Mercadona».

En parlar sobre els anomenats «nous aliments», Palou reconeix que s'obre un món sense fronteres. «Aquí hi ha els insectes o les carns conreades en laboratori. Es busquen proteïnes en altres aliments. Ja ho veurem», agrega. En aquest sentit reflexiona que les carns conreades, elaborades a partir de cèl·lules mare extretes d'animals, ja ho plantegen alguns investigadors. Els seus promotors defensen els beneficis per als animals, el medi ambient i la reducció de la petjada de carboni. «Ja som 7.200 milions d'habitants al món. I el problema de l'alimentació i la sostenibilitat no se soluciona amb horts urbans», ironitza el biotecnòleg Andreu Palou en abordar aquestes qüestions.

Nutrició personalitzada



«Mercadona vol anticipar-se als problemes», explica Daniel Ramón. Aquest investigador emfatitza que «els fraus per mescles indegudes també són objecte de treball. L'anàlisi dels components i mostres d'un producte tant d'origen vegetal com animal és bàsic i Mercadona es diferencia molt de la resta de competidors». Daniel Ramón comenta que els científics d'aquest comitè mantenen debats i formulen orientacions sobre els transgènics o superaliments.

«Volem saber què hi ha de debò en el que transmet l'opinió pública. A més, la nutrició personalitzada també arriba», afegeix. Aquesta opció és la millor alternativa per als qui pretenen aprimar-se amb una alimentació sana, o per solucionar altres perfils de població, siguin nens, joves o ancians. Destaca que aquesta opció és «el futur per prevenir malalties». Un terç dels problemes de salut, sobretot els relacionats amb les malalties cròniques, responen a una alimentació inadequada. Així, l'alimentació personalitzada pot contribuir a la prevenció d'algunes patologies com la dermatitis o la psoriasi, entre altres.

I quines precaucions cal prendre de cara al futur? El president del Comitè Científic Consultiu de Mercadona reconeix que les seves principals marques, com a Hacendado, són percebudes per la seva alta qualitat. «El present i el futur de la seguretat alimentària és fonamental». Luis Pla remarca que, «com abans es pregunti als experts, millor. El consumidor d'avui confia en els productes que consumeix. No qüestiona la seguretat alimentària, la dona per feta. Encara que cal ser molt inconformistes, partint del fet que tot sempre es pot millorar», conclou.