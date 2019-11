L'OCDE rebaixa les previsions de creixement d'Espanya i alerta de «la incertesa política»

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha rebaixat les previsions de creixement d'Espanya per aquest 2019 i pel 2020 que situa en el 2% del PIB i l'1,6%, respectivament. Això significa una retallada de dues dècimes en els pronòstics per a aquest any i de tres per l'any que ve.

El darrer informe de l'organització alerta que l'actual "incertesa política" a Espanya genera "ambigüitat" sobre la seva futura política fiscal. En aquest sentit, l'organització reclama mesures al govern espanyol per reduir l'elevat deute públic. Per a l'OCDE, "augmentar la productivitat és clau" per fomentar el creixement econòmic a Espanya i remarca que s'aconseguirà amb més competències, innovació i competitivitat.

D'altra banda, l'OCDE també recomana millorar la integració en el mercat laboral dels grups més vulnerables per "impulsar el creixement i reduir les desigualtats".

"La formació en habilitats digitals s'ha d'adreçar a persones menys educades i de baixos ingressos", apunta l'organització que veu com els seus llocs de treball són més susceptibles de ser "automatitzats" en els pròxims anys.

Amb tot, l'OCDE considera que el creixement de l'economia espanyola els pròxims dos anys continuarà sent "moderat". La demanda interna continuarà impulsant el creixement, però menys que fins ara, i l'augment d'incertesa afectarà la inversió. A més, baixaran les exportacions en un context de guerra comercial.



Deute



Just un dia després que la Comissió Europea alertés a Espanya pel risc de desviació del dèficit i el deute públic, l'OCDE també crida l'atenció del govern espanyol pels seus comptes.

"Les recents millores de les finances públiques s'han basat en gran part en les condicions macroeconòmiques favorables", assegura l'entitat. Per això, l'OCDE insisteix que cal "millorar l'equilibri pressupostari" per fer aportacions per reduir el deute.