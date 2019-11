Una jornada insta l'empresa bagenca a perdre la por davant la robòtica

Una vintena de persones, la majoria empresaris del sector industrial local, van assistir ahir al matí a una jornada a la Cambra de Comerç de Manresa sobre robòtica autònoma i col·laborativa, en què es va animar les empreses bagenques a perdre la por davant d'aquestes tecnologies, que estan entrant amb força al sector.

Els tres ponents convidats van coincidir a assenyalar que amb la seva adopció s'obre un nou ventall de possibilitats a la indústria, i que gràcies a elles les empreses guanyaran competitivitat. A més, van assegurar que la implementació de la robòtica no ha de fer perdre llocs de treball, sinó al contrari: guanyar-ne. La sessió formava part del cicle «L'empresa del demà», que organitza la Cambra en el marc del projecte Ocupació al Bages Industrial.

La jornada va començar amb l'exposició de Pepa Sedó, directora de la unitat de Robòtica i Automatització d'Eurecat, que va fer una pinzellada de la situació de la robòtica a la indústria i va explicar alguns projectes de robòtica col·laborativa que aquest centre tecnològic ha portat a terme en diferents empreses. Segons Sedó, «fins ara, robots i persones treballaven per separat. Ara, amb la robòtica col·laborativa, passen a fer-ho conjuntament».

José Juan Sierra, expert en seguretat de màquines i robòtica a Presaba-Mútuacat, va parlar dels reptes que suposa la robòtica col·laborativa en l'àmbit de la seguretat laboral. En aquest sentit, va destacar que aquesta tecnologia revolucionarà l'ergonomia del lloc de treball, ja que elimina els moviments manuals precaris, les posicions forçades i els moviments repetitius. Però alhora presenta nous riscos, especialment derivats de l'atrapament o el contacte amb l'usuari. Per això, va explicar les mesures de seguretat que cal tenir en compte a l'hora d'incorporar els robots a les empreses.

La jornada va acabar amb l'exposició de Lluís Noguera, cap d'Enginyeria de Denso Barcelona, que va presentar diferents exemples pràctics d'utilització de la robòtica autònoma i col·laborativa en aquesta empresa de components per a l'automoció. Noguera va dir que l'automatització permet reduir costos, augmentar la productivitat i millorar la competitivitat en la fabricació.

Els ponents van destacar que avui encara som en una fase d'adaptació a un nou entorn de treball i que, en general, a la indústria hi ha «sensibilitat», però també encara s'hi és «reaci».

En finalitzar la sessió, els assistents van poder veure una demostració d'un robot col·laboratiu cedit per Tecnical. Responsables d'aquesta empresa, proveïdora de software per a robòtica, van explicar que la demanda al territori és creixent, però encara minsa. Josep Peramiquel, responsable tècnic de l'empresa bagenca, confia que en un termini de «cinc o sis anys» la implementació d'aquesta nova tecnologia sigui general. «Ara només en veiem la punta de l'iceberg», assegurava ahir. En tot cas, Peramiquel avança que l'actualitat del treball col·laboratiu amb màquines ens deixa encara molt lluny dels futurs pronosticats per la ciència-ficció. «Som molt lluny de Matrix o Blade Runner», deia ahir amb un somriure.