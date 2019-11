Seat decidirà aquest dilluns quan reprendre la producció a Martorell

La planta de Seat a Martorell (Barcelona) decidirà aquest dilluns al matí quan reprendre la producció després de suspendre-la dijous passat per la falta de subministrament de quadres de comanadaments, a conseqüència de l'incendi que va sacsejar dimecres passat a la matinada la fàbrica Faureci, a Abrera (Barcelona), segons han explicat a Europa Press fonts de l'automobilística.

La suspensió va afectar els torns de tarda i de nit --de només una línia de producció-- de dimecres, i els torns de matí, tarda i nit de dijous i divendres, tenint en compte que durant el cap de setmana la producció s'atura, i també afectaran el torn de matí d'aquest dilluns --de 5.45 hores a 13.45--.

Tot i que la tarda de diumenge hi havia prevista una reunió per avaluar la situació, la reunió es farà aquest dilluns al matí després que la companyia comencés a treballar dijous en les diferents alternatives per reprendre la producció a la planta de Martorell.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incendi a les 23.19 hores de dimarts passat, quan un foc va afectar una cabina de pintura industrial, el magatzem, una paret estructural i plafons de formigó armat de la fàbrica Faureci, a Abrera.

Segons van informar a Europa Press fonts del cos, es van activar 22 dotacions i van donar per acabades l'extinció del foc a les 10.46 hores d'aquest dimecres.