El MWC demana garantir la seguretat per renovar el congrés a Barcelona

El director general de la fundació Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, va fer ahir una crida a garantir la seguretat i la mobilitat a Barcelona per renovar el Mobile World Congress (MWC) més enllà del 2023, quan expira el contracte.

En un dinar informatiu organitzat per Barcelona Tribuna, Grau va explicar que les negociacions per renovar el congrés de telefonia mòbil cinc anys més encara no han començat i va apuntar que «fer un bon Mobile 2020 serà molt important». «Si tenim sort amb el temps i no tenim cap tall ni cap vaga, ho tindríem tot», va apuntar abans de recordar que el president de GSMA, John Hoffman sempre assegura que la continuïtat del congrés «depèn de nosaltres». Alhora, Carlos Grau va dir que totes les administracions estan compromeses amb la fundació i el MWC i va assenyalar que el seu patronat és «un espai de diàleg» que els obliga a «seure plegats».

La fundació vinculada amb el congrés mundial del mòbil té un objectiu i un impacte «rellevant i gran» que porta a totes les institucions que formen part del patronat - ministeri d'Economia i Empresa, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i GSMA- a mostrar «complicitat total», fins i tot en els «moments difícils».

Grau va recordar que va prendre possessió del càrrec just després del cessament del govern de Catalunya per mitjà de l'aplicació de l'article 155. També va indicar que les diverses institucions han cooperat en diferents moments polítics pel bé del MWC, que deixa un impacte econòmic de més de 470 milions d'euros a Barcelona.

«El projecte que tenim en comú fa que quan els patrons entren al patronat vegin una oportunitat enorme que passa de les legislatures i del regat curt perquè ens hi juguem molt», va apuntar. El director de la Capital, va assegurar que les «discrepàncies» entre governs es resolen «fora» de la fundació i les reunions del patronal són un instrument per «trobar punts de diàleg» entre Ajuntament, Generalitat i Estat.

Grau va demanar «cuidar entre tots» la seguretat i la mobilitat de Barcelona, defensar els «intangibles» de la capital catalana i «fer un bon Mobile 2020». I va afegir: «Si no neva, si no tenim cap vaga de metro, ni cap tall, aleshores serà espectacular. Si aquella setmana garantim la mobilitat i el temps ens acompanya, ho tenim tot». El director general de la Capital va recordar que Barcelona ja té «la connectivitat, l'oferta cultural, la gastronomia i el talent científic» que busca un esdeveniment com el MWC.

El director general de la fundació va indicar que «és d'hora» per començar a negociar la renovació del contracte de celebració del congrés de telefonia mòbil i va assegurar que s'estan creant les bases per fer-ho quan toqui. «Hi ha situacions d'incertesa però normalment aquest tipus de temes es gestionen quan falta poc temps perquè acabi el termini».

En la seva intervenció, el directiu també va parlar de l'esdeveniment que organitza GSMA i el Sónar, l'X-Side, que combinarà música digital, emprenedoria i tecnologia en els recintes de la Fira de Montjuïc que no utilitza el congrés d' start-ups 4 Years From Now (4YFN). En concret, va apuntar, serà una oferta d'oci que començarà a les cinc de la tarda i estarà dirigida al 30% dels congressistes que venen a Barcelona amb «molta disponibilitat».

D'altra banda, Grau es va mostrar optimista amb el paper de l'Estat espanyol i Catalunya en la «cursa pel 5G», i va destacar que els dos territoris ocupen la pole position d'Europa. Segons va apuntar, dels 156 projectes relacionats amb el 5G desenvolupats al continent, 24 s'han dut a terme a Espanya i 8, a Catalunya.

Amb tot, Carlos Grau va alertar que no ens podem «adormir» en la «cursa a gran velocitat» que s'està disputant en el tauler mundial pel domini d'aquesta tecnologia i ha considerat que falta més transferència d'aplicacions de 5G a indústries i generació d'empreses catalanes i espanyoles que es basin en aquesta tecnologia.