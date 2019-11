Seat planteja incloure els dies no treballats per l'incendi en un ERO temporal que afectaria 6.600 empleats

Seat ha plantejat als sindicats que els dies no treballats per l'incendi al seu proveïdor Faurecia s'incloguin en un ERO temporal que afectaria 6.600 empleats, segons han explicat fonts de la companyia. Les mateixes fonts han indicat que es tracta d'una de les propostes que hi ha sobre la taula per tal de decidir "quina consideració han de tenir" els dies que no s'han treballat. La decisió final es prendrà al llarg de la setmana. D'altra banda, també s'ha plantejat treballar els dies 18, 19 i 20 de desembre, que en principi no eren de producció, per tal de recuperar els 8.800 vehicles que s'han deixat de fabricar fins ara. De moment, només s'ha pogut recuperar la producció en una de les línies i divendres es decidirà sobre la segona.

L'incendi a la planta de Faurecia a Abrera la nit de dimarts a dimecres va obligar a Seat a aturar la producció a Martorell a partir de dimecres a la tarda. Aquest dimarts s'ha pogut recuperar la producció a la línia 1, la dels models Ibiza i Arona; mentre que les del Leon i l'Audi A1 continuen aturades. El proper divendres sindicats i direcció tindran una nova trobada per analitzar si també es pot reprendre la producció d'aquesta segona.

A banda d'això, les dues parts han tractat aquest dimarts sobre què fer amb els dies que no s'han treballat i els que no es treballaran en aquesta segona línia. Fonts de la companyia han assegurat que l'ERO temporal és una opció "que permet la legislació" i han afegit que no es tracta d'una decisió presa sinó d'una proposta. Les mateixes fonts però han reconegut que des dels sindicats s'aposta per una aturada tècnica.