El comitè d'empresa de Seat és «optimista» en arribar a un acord que eviti l'ERO temporal

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, s'ha mostrat "optimista" en arribar a un acord que eviti l'ERO temporal a la planta de Martorell per l'aturada com a conseqüència de l'incendi a Faurecia. En declaracions a Catalunya Ràdio Carnero ha confiat que imperi el "sentit comú" i s'arribi a una "solució intermitja" ja que ha alertat que si s'acaba presentant l'expedient "es complicarà molt el clima i la pau social". El president ha esperat que no es porti la plantilla a un conflicte "que no és necessari" i que ve per una situació aliena a la planta.

Ha reiterat la voluntat dels empleats de treballar dies que estaven considerats com a festius, tant el 2019 com el 2020, però ha exigit no presentar l'ERTE.

En aquest sentit, ha explicat que s'ha de negociar el calendari del 2020 i que "hi ha possibilitats de pujar les càrregues en algun model" i treballar dies "addicionals". D'aquesta manera, es podria recuperar part de la producció que s'ha deixat de fer des del passat dimecres a la tarda, uns 10.300 cotxes fins aquest dimecres, quan es van començar a suspendre torns per la manca de material subministrat per Faurecia.

D'altra banda, ha esperat que també es pugui arribar a acords a les empreses que s'han vist afectades per la seva aturada, que englobaria unes 60.000 persones.