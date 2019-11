Caprabo i Ampans obren una segona botiga gestionada per discapacitats a Manresa

Ampans i Caprabo obren avui el segon supermercat de Catalunya gestionat per persones amb discapacitat i en risc d'exclusió. Els dos establiments estan ubicats a la ciutat de Manresa. L'obertura del segon supermercat Caprabo d'Ampans coincideix amb la concessió a la iniciativa del Premi FAAM d'Or 2019. El nou supermercat Caprabo dona feina a 15 persones i està ubicat al carrer Pompeu Fabra numero 5 de Manresa.

Ha estat inaugurat aquest matí per l'Alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el President d'Ampans, Sebastià Catllà, el Director General, Toni Espinal, i el Director de Desenvolupament Corporatiu de Caprabo, Josep Barceló.

El primer supermecrat es va inaugurar l'any 2017 al carrer Barcelona número 72 de la ciutat de Manresa. L'obertura d'aquest segon supermercat, fruit de la col·laboració entre AMPANS i Caprabo amb format franquícia, és un exemple d'innovació social que obre noves oportunitats per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat i impulsa, a través del contacte directe amb el públic, la visibilitat en la societat de la diversitat de capacitats i aptituds.

El nou supermercat té una superfície de gairebé 300 m2 en els que s'ofereix un assortiment de més de 4.500 productes, especialment fruita i verdures, frescos, de temporada, juntament amb productes de marques líders, marques pròpies i productes de proximitat. La botiga també ven marques pròpies d'AMPANS, com ara els formatges Muntanyola i vins Urpina.



Procés de formació específic



En el supermercat treballen 15 persones. En els dos últims mesos han portat a terme un procés de formació on han rebut informació teòrica i pràctica entorn a les activitats, temps i complexitat de la botiga per adequar els processos de treball, tasques i funcions que requereixen la gestió d'un supermercat. Aquesta tasca d'anàlisi i definició adaptada de llocs de treball ha estat desenvolupada conjuntament per Ampans i Caprabo en una de les botigues de Caprabo de Manresa.

Suposa una iniciativa que, a més de generar feina, permet avançar en la incorporació de diferents perfils de persones amb discapacitat al mercat laboral. És un pas important en l'obertura del model franquiciat de Caprabo a empreses d'economia social.



Premi FAAM d'Or



Aquest dimarts Caprabo i Ampans han estat distingits amb el Premi FAAM d'Or 2019 d'inclusió laboral per impulsar l'obertura de supermercats com una oportunitat laboral per a persones amb discapacitat en situació de vulnerabilitat i que permet la visibilitat a les capacitats d'aquestes treballant de cara al públic.

FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad) és una entitat declarada d'utilitat pública que engloba a 18 associacions de persones amb discapacitat física i orgànica de la província d'Almeria i que anualment, coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat, reconeix a diferents organitzacions i fundacions la seva tasca en la millora de la qualitat de vida i inclusió social de les persones amb discapacitat.

FAAM neix el 1987 a fi de coordinar el treball de diverses associacions i treballar per aconseguir la inclusió i normalització de les persones amb discapacitat física i orgànica en tots els àmbits de la societat.

Els reconeixements enguany arriben a la setzena edició i són lliurats per la FAAM en el marc del Dia Internacional de la Discapacitat, el qual es commemora cada 3 de desembre, data proclamada per les Nacions Unides a l'any 1992. L'Ajuntament de Pamplona, l'actor Jesús Vidal, i la periodista Rocío Amors són altres distingits pels premis FAAM d'aquest any. L'acte de lliurament s'ha celebrat dimarts i el Premi ha estat lliurat en el Paranimf de la Universitat d'Almeria.