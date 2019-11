Tous es desvincula de «Gran Hermano» amb un contundent missatge

La marca manresana de joieria Tous va anunciar aquest dimecres que ja no emetrà més publicitat durant la franja que inclou el 'reality show' de Telecinco «Gran Hermano» a causa de la darrera polèmica que ha aixecat el programa i pel qual ja ha perdut una important quantitat d'anunciants.



Els fets que han desencadenat la pèrdua d'anuncis es van produir fa dos anys. Una de les concursants, Carlota Prado, va patir uns abusos sexuals per part d'un altre participant, José María López, mentre estava inconscient per l'ingesta d'alcohol. El cas, però, és que aquest novembre es van filtrar unes imatges on es veia com la van cridar al "confessionari" i li van posar les imatges. Mentre Prado plorava desconsoladament, la veu del 'súper' li demanava que aquells fets no sortissin d'allà.



En conseqüència, les xarxes socials van explotar i es van omplir de crítiques per part dels espectadors al comportament de la direcció del programa. A les protestes de la gent, ràpidament s'hi van sumar les de les marques que estaven lligades a «Gran Hermano». Així, moltes s'han desvinculat del programa i han decidit eliminar la publicitat d'aquesta franja de Telecinco. Entre elles hi és la firma manresana de joieria Tous, que va ser contundent a Twitter a l'hora de mostrar el seu rebuig «a la violència masclista, així com qualsevol abús i discriminació». El missatge ha estat molt aplaudit a la popular xarxa social, on ja acumula més de 4.000 retuits i 17.000 'likes' en menys de 24 hores.





Desde TOUS rechazamos y condenamos la violencia machista, así como cualquier abuso o discriminación. Por ello, hemos decidido retirar la publicidad de la franja horaria de emisión del programa de Gran Hermano en España. Muchas gracias. — TOUS Jewelry (@tousjewelry) November 27, 2019