La firma d'hipoteques es desploma

Els catalans van formalitzar 3.655 hipoteques el mes de setembre, gairebé un 30% menys que en el mateix mes del 2018, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A tot l'Estat, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges es va situar en 22.488 el passat mes de setembre, xifra un 31,6% inferior a la del mateix mes del 2018 i la més baixa d'un mes de setembre des del 2014.

Per demarcacions, al setembre es van constituir 2.780 hipoteques sobre habitatge a Barcelona, un 30,78% menys que en el mateix mes de l'any anterior. L'import hipotecat va ser de 452.204.000 euros.

A Girona, les hipoteques van ser 358, un 30,21% menys i amb un capital prestat de 48.240.000 euros. En el cas de Lleida, es van constituir 201 hipoteques, un 14% més que l'any anterior i un import de 12.927.000 euros.

Per últim, a Tarragona es van constituir 316 hipoteques, un 36,16% menys que en el mateix mes de l'any anterior. L'import prestat va ser 31.244.000 euros.

Amb aquestes xifres Catalunya es va situar per sota de la mitjana de caiguda del conjunt de l'Estat i és la tercera comunitat on més hipoteques es van constituir, per darrera de Madrid (4.708) i Andalusia (4.189). Les comunitats on menys va baixar el nombre d'hipoteques constituïdes va ser Navarra (-19%) i on més ho van fer va ser a La Rioja (-63,7%).