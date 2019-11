Com aprofitar el Black Friday a Manresa

Ja ha arribat! El Black Friday, aquella època de l'any en que les targetes de crèdit treuen fum i els comerciants acaben fins el monyo de la gent. En aquest vídeo es pot veure una petita selecció de les millors ofertes d'alguns dels establiments d'electrònica i electrodomèstics de Manresa, com són Carrefour, Márquez i Milar. No us perdeu les ofertes d'alguns dels productes estrella de la campanya com són els televisors i els smartphones, des de la gamma assequible per a tots els públics fins a la més exigent pels sibarites.