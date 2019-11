El projecte pioner de súper cooperatiu de Manresa obrirà demà la inscripció de socis

El projecte de supermercat cooperatiu manresà SuperCoop iniciarà demà, amb un acte a l'espai Plana de l'Om que tindrà lloc a 2/4 d'11 del matí, el termini d'inscripció de socis. Es busquen un mínim de 700 persones per poder fer viable econòmicament un projecte que encara no té un lloc d'emplaçament adjudicat, però que preveu ser una realitat entre la primavera i l'estiu de l'any que ve. El SuperCoop manresà podria ser la primera iniciativa d'aquest tipus que obre portes a Catalunya, si abans no ho fa un altre projecte similar en marxa a Barcelona, que està també en la fase final de la seva realització.

SuperCoop es presenta com un supermercat alternatiu als models convencionals, en què només podran comprar els associats, els quals, a banda d'abonar una participació inicial de 50 euros, hauran de comprometre's a col·laborar durant tres hores al mes en alguna de les diverses tasques que requereix un establiment de consum general. Els beneficis que obtindran els associats serà la possibilitat d'adquirir productes de proximitat, ecològics, amb poc impacte ambiental i procedent d'empreses que «aportin valor afegit», i obtenir valuosos descomptes en la cistella de la compra, explicaven ahir quatre de la vintena llarga de promotors: inicials: Conxita Olivé (presidenta de la cooperativa), Elisabet Duocastella (tresorera), Laura Escalé (vocal) i Margara Conde.

«Ens importa tota la cadena de valor vinculada al producte, de la producció a l'embalatge», explica Escalé. «SuperCoop ha de ser una experiència més enllà de la compra, que productors i consumidors vagin plegats per aconseguir un preu just per a ambdues parts». Els socis seran els clients i també participaran en la presa de decisions de la cooperativa, que s'organitza a partir de cercles especialitzats en tot l'espectre organitzatiu del súper. Una quinzena de persones van constituir formalment a començament d'octubre la cooperativa, que requerirà la contractació professional d'un gerent, un responsable de recursos humans i dues persones a botiga. La resta de feines (reposició, neteja, atenció al soci, inventari, manteniment...) les hauran de fer els socis.

«Tothom ha de notar que la seva veu és escoltada. Hem de ser sensibles a totes les necessitats», explica Olivé. L'objectiu de la cooperativa, diuen les promotres, és «incentivar la sobirania a l'hora de consumir, tant alimentària com econòmica, però també entesa com un acte polític, perquè consumir implica saber qui produeix i com».

Quant a l'emplaçament del súper, el projecte està pendent del concurs públic de cessió de l'espai reservat per a aquesta finalitat del mercat de Puigmercadal, un procés de licitació que l'Ajuntament de Manresa (amb qui la cooperativa assegura tenir «bona sintonia») hauria d'obrir aquest mes. SuperCoop («un projecte de ciutat», insisteixen les promotores) té ullat l'espai, de 260 metres quadrats, a l'interior de Puigmercadal, que seria idoni per a la seva activitat; també per la seva situació cèntrica, ja que el projecte pretén obrir-se a tota la comarca. Si SuperCoop acaba guanyant el concurs, la previsió és que el supermercat obri portes a final de la propera primavera. Si no es guanya i s'ha d'optar per algun dels espais alternatius que la cooperativa té al cap, l'obertura seria a final d'estiu.

D'entrada, calen aquests 700 socis que, amb una aportació cadascun de 50 euros, més prop de 200.000 euros que es preveuen de finançar amb la banca ètica, permetrien donar el tret de sortida a aquest projecte sense ànim de lucre. Per garantir-ne la supervivència, es preveu l'increment d'un centenar de socis anuals. De moment, les promotores del súper asseguren tenir en llista unes sis-centes persones interessades en el projecte, que aquest dissabte ja s'hi podran inscriure formalment com a sòcies.

SúperCoop, que ha nascut a l'aixopluc d'una altra cooperativa local, FresCoop, s'inspira en el model Food Coop de Nova York, la història d'èxit del qual ha estat explicada en un documental projectat diverses vegades a Manresa en l'últim any i mig.