Seat assumeix com una aturada tècnica els dies no treballats per l'incendi i s'evita l'ERO

La direcció de Seat ha decidit no presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació temporal pels dies no treballats per l'incendi al seu proveïdor Faurecia i considerar-los aturada tècnica, segons han explicat fonts de la companyia a l'ACN.

Finalment, sindicats i empresa han acordat treballar el 18, 19 i 20 de desembre, que inicialment eren de no producció, per recuperar al voltant de la meitat dels vehicles que s'han deixat de produir.

La resta de la producció es recuperarà durant el 2020. D'altra banda, la companyia preveu que les línies 2 i 3,que encara estan aturades, es puguin reiniciar durant la setmana ve, tot i que no dilluns. Fins aquest divendres s'han deixat de produir 12.100 vehicles.