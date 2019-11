Treballadors de la nova botiga de Caprabo i Ampans agraeixen l'oportunitat: «Experiència laboral? Fins ara, pobra»

Ampans i Caprabo van inaugurar aquest dijous el segon supermercat de Catalunya que dona feina a persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat. L'obertura del segon supermercat Caprabo d'Ampans, situat al carrer Pompeu Fabra de Manresa, coincideix amb la concessió a la iniciativa del Premi FAAM d'Or 2019 i també amb l'aniversari del primer súper, que aquest divendres fa just dos anys de la seva posada en marxa.

Segons Ampans, l'obertura d'aquest segon supermercat amb format franquícia fruit de la col·laboració entre Ampans i Caprabo és «un exemple d'innovació social que obre noves oportunitats per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat». Regió7 ha parlat amb quatre treballadors del nou establiment i la coordinadora del projecte per saber-ne la seva valoració:

Pere Lluís Rodríguez. Treballador



«Experiència laboral?, fins ara ha estat molt pobra»

«Experiència laboral?, fins ara ha estat molt pobra», admet Pere Lluís Rodríguez. Tot i que lamenta els prejudicis envers les persones amb discapacitat que hi ha al món laboral, afronta aquesta nova etapa amb molt d'entusiasme.

Roger Lorente. Treballador



«Atendre els clients és el que m'agrada més d'aquesta feina»

Roger Lorente havia treballat a Garden Ampans abans d'iniciar el procés de selecció per formar part de l'equip del supermercat. «Atendre els clients és el que m'agrada més d'aquesta feina», afirma.

Martí Santaulària. Treballador



«El que m'atrau més del supermercat és poder ajudar la gent»

Fins ara Martí Santaulària havia fet feines «poc estables, puntuals» i pràctiques laborals a Ampans. També va participar en un projecte a Alemanya. «El que m'atrau més del supermercat és poder ajudar la gent», assegura.

Meritxell Garcia. Treballadora



«En les empreses les relacions són fredes, aquí som un equip»

«En les empreses ordinàries les relacions personals són molt fredes, aquí som un equip», sosté Meritxell Garcia, que fa dos anys que treballa al supermercat Caprabo gestionat per Ampans del carrer de Barcelona de Manresa.

Ester Comellas. Coordinadora del projecte



«La filosofia és que tots ho podem fer, però cal que hi siguem tots»

«L'equip està format per persones amb capacitats diferents. La filosofia del projecte és que tots ho podem fer, però cal que hi siguem tots», explica Ester Comellas, que també és al capdavant del primer supermercat.

La inauguració coincideix amb el premi FAAm d'Or



L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, acompanyat del president d'Ampans, Sebastià Catllà, el director de Desenvolupament Corporatiu de Caprabo, Josep Barceló, i el director general d'Ampans, Toni Espinal, van inaugurar la nova botiga acompanyats de tot l'equip de treballadors que en portaran la gestió diària.

Dues de les persones que hi treballen des d'ahir van explicar què significa per a elles la nova feina. Pere Lluís Rodríguez va dir que espera poder donar un valor afegit a la feina que farà al supermercat perquè «treballarem per a Caprabo però ho farem en nom d'Ampans, mentre que Martí Santaulària va expressar el seu agraïment per aquesta oportunitat, tot i que també va lamentar: «M'han descartat a moltes entrevistes de feina per tenir una discapacitat intel·lectual».

Per la seva banda, l'alcalde de Manresa va destacar «l'èxit» de l'aliança de Caprabo i Ampans, que han esdevingut un «actiu de la ciutat».

Barceló va remarcar que el projecte amb Ampans és «el projecte» i va recordar que Caprabo és la cadena de supermercats amb més antiguitat d'Espanya, amb una aposta clara pel producte saludable i de qualitat.

Finalment, Espinal va explicar que la missió d'Ampans és fer l'acompanyament de les persones perquè tinguin oportunitats, i el fet de poder treballar en un supermercat no només dona feina sinó que també dona visibilitat pel tracte directe amb el client. Espinal també va destacar la implicació i la bona relació amb Caprabo, que han fet possible aquest projecte d'economia social. El president d'Ampans va felicitar l'equip pel premi FAMM d'Or, que el projecte ha rebut aquesta setmana a Almeria.