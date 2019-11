La pressió del mercat consolida la festa del Black Friday entre el comerç manresà

El comerç manresà va celebrar ahir un altre Black Friday, en molts casos a desgrat del mateix comerciant, que es veu empès a prendre part en aquesta festa importada de descomptes prenadalenca, segons explicaven ahir una desena de propietaris i encarregats d'establiments de la capital del Bages. La pressió del mercat, la política d'empresa de les grans franquícies i l'acceptació del consumidor d'una altra jornada de rebaixes al calendari són alguns dels motius que esgrimeixen els comerciants per explicar aquesta participació gairebé obligada en el Divendres Negre comercial.

Els carrers del nucli comercial es van tornar a omplir a la tarda en una demostració que el Black Friday ja és, per al consumidor, la porta d'entrada a la campanya de Nadal. D'aquesta manera, malgrat totes les reticències, els comerciants, que al matí encaraven la jornada amb un cert escepticisme, a la tarda estaven convençuts que aquest va tornar a ser un bon dia per a les vendes.

El ritme de treball era especialment intens a la botiga de roba esportiva Sports Factory. Entre client i client, el gerent de la botiga, Isaac Mateo, va explicar a aquest diari que, per a un comerç com el seu, participar en el Black Friday és «una obligació» si vols «fer caixa». En aquest sentit, Mateo va apuntar que el sector de la distribució de roba esportiva «és molt competitiu», atès que els líders d'aquest mercat són «les grans superfícies i portals de comerç electrònic».

La lògica del mercat també va «arrossegar» enguany la botiga de llenceria Peiro a participar en la jornada del Black Friday. La seva propietària, Rosa Pina, va explicar que els descomptes que van aplicar als seus productes, d'entre el 10 i el 20%, estaven fixats per les marques.

Per la seva banda, Susana Ruiz, encarregada de la franquícia de cosmètics i productes de bellesa Yves Rocher a Manresa, va apuntar que la política de descomptes és una prerrogativa de la central. «Totes les botigues d'Yves Rocher fan avui els mateixos descomptes», va puntualitzar.

Eva Moreno, encarregada de la franquícia de Punto Blanco a Manresa, va explicar que la política de rebaixes de Black Friday també depèn de la central, el mateix cas que el de la perruqueria Carol Bruguera del passeig Pere III. «Ho determina l'empresa», va apuntar l'encarregada de l'establiment, Iolanda Aulet.

Un altre dels sectors per als quals participar en el Black Friday és una obligació és el de la moda. Jaume Gili, propietari de la botiga multimarca Cokko, va admetre que la competència en aquest sector és aferrissada: «El Black Friday ens obliga a sacrificar una part del marge de benefici, però ens va bé per fer caixa i buidar estocs. Una cosa compensa l'altra».

Per la seva banda, l'encarregada de la botiga d'electrodomèstics Miró, Laura Esteban, va explicar que han tingut «marge de maniobra» per decidir quin tant per cent de descompte s'aplicava als productes pel Black Friday, «dins d'un límit marcat per les característiques del producte».



Sensacions contradictòries

Arreu de Catalunya, el petit comerç va viure ahir un any més el Black Friday amb sensacions contradictòries.

D'una banda, representants del sector van assegurar a l'agència de notícies ACN que és una festa que els perjudica, perquè ve marcada per grans superfícies, els obliga a fer descomptes abans de Nadal i els seus marges de benefici ja són reduïts.

De l'altra, van explicar que ho veuen com una oportunitat per posar en valor el seu producte de qualitat, i s'ho agafen com el tret de sortida de la campanya nadalenca.