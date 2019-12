Seat encara no podrà reprendre dues línies de muntatge aquest dimarts al matí

Els responsables de Seat no han pres encara una decisió sobre el moment en què caldrà tornar a engegar les cadenes de muntatge de l'Audi A1 i el Seat León, aturades des de fa prop d'una setmana per la manca de subministrament de peces provocada per l'incendi en les instal·lacions del proveïdor Faurecia. De moment, direcció i sindicats han acordat suspendre els torns del matí, i s'han tornat a emplaçar a una nova reunió el mateix dia per avaluar quan es pot engegar les línies 2 i 3, si és possible a la tarda. Fonts de l'empresa han explicat que "s'està més a prop" de poder-les engegar, i destaquen que s'hagi decidit suspendre només els torns del matí.

Les mateixes fonts han explicat que s'està en el procés d'abastiment d'estoc per poder fer front a les necessitats de la producció de les línies 2 i 3, on es munten dos dels vehicles més populars que comercialitza el grup Volkswagen.

En tot cas, les previsions que fa Seat indiquen que totes les línies han de funcionar amb plena normalitat aquesta setmana, després que direcció i sindicat hagin arribat a un acord que permet esquivar l'Expedient de Regulació d'Ocupació plantejat per l'empresa per fer front a l'aturada de la producció.

En virtut d'aquest acord, Seat ha assumit com una aturada tècnica els dies no treballats per l'incendi a l'empresa Faurecia i s'ha pactat que els treballadors recuperaran la producció perduda el 18, 19 i 20 de desembre, que inicialment eren de no producció, per recuperar al voltant de la meitat dels vehicles que s'han deixat de muntar. La resta de producció es recuperarà durant el 2020. Fins al divendres s'havien deixat de produir 12.100 vehicles.