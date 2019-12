Seat reprèn aquesta tarda la producció a la línia que fabrica l'A1

La planta de Seat a Martorell (Baix Llobregat) reprendrà aquesta tarda la producció a la línia 3, que fabrica l'Audi A1, segons han informat a l'ACN fonts de la companyia automobilística. Restarà encara pendent tornar a engegar la Línia 2, que fabrica el Seat León.

La decisió s'ha pres en el marc de la reunió de seguiment que han celebrat aquest dimarts al matí direcció i sindicats i que es repetirà a la tarda per analitzar quan es reprèn l'activitat en la única línia que queda afectada per la manca de subministrament de peces com a conseqüència de l'incendi a la planta de Faurecia. Des del 20 de novembre, quan es va aturar la producció, i fins aquesta tarda, Seat ha deixat de fabricar 14.100 vehicles.

L'incendi va provocar la manca de subministrament de tabliers i va obligar a aturar la producció a les línies 1, 2 i 3, que fabriquen l'Arona, l'Ibiza, el León i l'A1. La línia 1 es va posar en marxa el passat dimarts, la 2 ho farà aquest dimarts a la tarda i restarà pendent la 3.

Les conseqüències d'aquest incendi van portar Seat a plantejar un ERO temporal, que finalment no s'aplicarà després d'arribar a un acord amb els sindicats pel qual els dies no treballats es consideraran aturada tècnica. A més, els empleats treballaran els dies 18, 19 i 20 de desembre per recuperar la part de la producció, mentre que la resta es farà el 2020.