La nova T-10 augmenta de preu i neix un nou bitllet amb viatges il·limitats

Canvis al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de l'any que ve. La T-10 desapareix i neix un nou bitllet de 10 viatges unipersonal, 1,15 euros més car que l'actual, fins als 11,35 euros, i que es dirà t-casual.

A canvi, se simplifiquen els bitllets mensuals i es crea la t-usual, que oferirà 30 dies de viatges il·limitats per 40 euros, un preu un 25% més barat que la T-Mes, i també per sota de la T-50/30. Per la seva banda, la T-jove, amb viatges il·limitats per als menors de 25 anys durant 90 dies, baixarà de preu un 25% fins als 80 euros.

La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona asseguren que la nova política tarifària és més senzilla i premia als usuaris habituals.

Segons ha explicat en roda de premsa el conseller Damià Calvet, president del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a partir de l'1 de gener "els ciutadans que tinguin el transport públic com a base de la seva mobilitat hi sortiran guanyant".

Calvet ha destacat que el nou model tarifari, que simplifica el nombre de títols, premia la freqüència dels usuaris. "Es vol fidelitzar l'usuari, per això optem per moderar aquells amb ús habitual del transport públic", ha dit.

Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la T-10 "passa a ser història" perquè deixarà de ser "el títol de referència", ja que des de l'administració volen que ho sigui la T-usual, una "tarifa plana" de viatges mensuals per 40 euros. "Aquesta és la revolució que avui presentem", ha dit l'alcaldessa.

Tant Calvet com Colau han destacat que confien que el sistema que entrarà en vigor al gener motivarà que hi hagi més usuaris habituals del transport públic. De fet, Calvet ha dit que els usuaris que actualment fan servir la T-10 "trobaran econòmicament interessant fer servir la T-usual".

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha assenyalat que amb el nou sistema es pensa "en el futur" i ha apuntat que el camí pel qual s'ha d'avançar és precisament "fidelitzar" els ciutadans que fan ús de la xarxa de transports.



Tres títols de nova creació: T-casual, T-usual i T-grup



Així, els quatre títols que constitueixen "la base" del nou sistema són, segons l'administració, la T-casual, la T-usual, la T-jove i la T-16, aquestes dues últimes ja existents. Mentre que la T-jove redueix el seu cost fins a 80 euros, la T-16 es manté com fins ara, gratuïta per a menors de 16 anys. Tant la T-usual com la T-jove seran títols personalitzats, és a dir, vinculats a una única persona com a titular.

A més, es crearà també una altra targeta nova, la T-grup, una targeta multipersonal que permetrà fer 70 viatges en 30 dies per 79,45 euros per a una zona.

Aquesta tercera targeta de nova creació està pensada per a l'ús ocasional del transport públic per part de grups escolars, esportius o altres similars.

D'altra banda, es mantenen els títols de tarifació social, com ara aquells per a famílies monoparentals i nombroses, amb una reducció del preu d'un 25% de mitjana, excepte l'abonament trimestral, que s'elimina.

També es manté la bonificació per a persones en situació d'atur en la T-usual -títol que es congela amb un preu de 9,95 euros- i continuaran en vigor la T-dia -que passarà a valer 10,5-, la T-aire, la T-verda i la T-casual per a Treballadors de l'Aeroport.

Per últim, el bitllet senzill, títol no integrat del sistema tarifari, tindrà un cost de 2,40 euros, vint cèntims més car que l'actual.



Caducitat de títols adquirits durant el 2019



Els usuaris que a partir del gener encara disposin de viatges amb la seva targeta T-10 -actualment multipersonal- podran utilitzar-la de forma unipersonal fins al 29 de febrer. En cas que no hi estiguin interessats, podran dirigir-se als Punts d'Atenció per reclamar la devolució de l'import pel nombre de viatges no usats. La resta de títols adquirits durant el 2019 podran utilitzar-se fins la seva data de caducitat.



Zona de Baixes Emissions

L'entrada en vigor del nou sistema de tarifes l'1 de gener del 2020 coincidirà amb l'inici de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a l'àrea metropolitana. De fet, Colau, ha vinculat la reorganització de les tarifes a aquest fet, ja que molta gent els demanava abaratir el transport públic si l'objectiu era incentivar-ne l'ús.

"Més que mai hem d'afavorir el transport públic", ha apuntat l'alcaldessa. "Estem fent que la gent treballadora, els estudiants, tinguiin un preu més que assequible, i en canvi qui en faci un ús puntual pagui una mica més", ha resumit.

Amb tot, l'alcaldessa ha afegit que també cal més inversió per ampliar i reforçar la xarxa existent.

Poveda ha recordat que la ZBE afecta cinc municipis i suposarà una reducció "molt important" de l'entrada de vehicles més contaminants a la ciutat de Barcelona. "Per això, a l'hora de contemplar la pujada del preu del transport hem volgut fer-ho beneficiant els usuaris del transport públic", ha conclòs.