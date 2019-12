Els bitllets del tren i el bus interurbà premiaran els usuaris habituals

A partir de l'any vinent, el transport públic interurbà tindrà noves tarifes en les set corones de mobilitat actuals, de Berga fins a Barcelona. La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han introduït un canvi significatiu en el model, que a partir de les tarifes del 2019 castiga els que utilitzen els serveis públics amb menys freqüència i beneficia els que són més assidus al tren i l'autobús.

El canvis no només són de preu, sinó que, a més, hi ha canvis de concepte i de nom de determinades targetes. Així, prenent com a referència un viatge de 6 zones, la targeta mensual passarà a dir-se T-usual i serà uns 40 euros més barata, i la T-jove valdrà uns 80 euros menys, mentre que, en canvi, la T-10 desapareixerà i donarà lloc a la T-casual, que serà uns 5 euros més cara.

Per als viatgers de Manresa i Igualada, ubicats a la zona 6, el preu de la nova T-usual serà de 113,75 euros (39,8 euros més barata que l'actual T-mes, que val 153,55 euros). Aquest tiquet permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius. Va destinat a persones que fan servir sovint el transport públic i serà personalitzat (no es podrà compartir).

La mateixa T-usual, però de 5 zones (per exemple, per a viatgers de Sant Vicenç de Castellet, Moià, el Bruc, Capellades o Talamanca), valdrà 106,20 euros, 37,15 euros menys que la T-mes d'enguany (val 143,35).

La T-10 desapareix. Al seu lloc, es crea la T-casual. Serà també per fer 10 viatges i tindrà una validesa d'un any com la seva predecessora, però en canvi serà unipersonal i no es podrà compartir, un fet que ahir va aixecar queixes de diferents sectors i partits. Per als usuaris de la zona 6, pujarà dels 43,05 euros actuals als 47,90 (+4,85) i per als de la zona 5 valdrà 45,05 euros, en lloc dels 40,50 d'ara (+4,55).

Quant a la T-jove, manté el nom, però canvia el preu. Serà de 222,25 euros per als usuaris de la zona 6 (ara en costa 300) i de 207,40 per a la zona 5 (ara en costa 280). Va adreçada a persones de fins a 25 anys, és unipersonal i permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant 90 dies consecutius.

Finalment, el bitllet senzill tindrà un cost de 8,55 euros el de 6 zones, i 7,35 euros el de 5. Aquests bitllets i la T-10 d'una zona poden ser diferents en cada ciutat.

Quant als viatgers del Berguedà, l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità) manté el paquet Berguedà-Barcelona, de 7 zones (vegeu informació desglossada).

També hi ha novetats sobre altres títols, com per exemple els de les famílies monoparentals o els pensionistes.



Calvet: «Es vol fidelitzar l'usuari»



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, president del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), va explicar que els nous preus s'aplicaran a partir de l'1 de gener. «Els ciutadans que tinguin el transport públic com a base de la seva mobilitat hi sortiran gua-nyant», va assegurar.

Calvet destaca que el nou model tarifari, que simplifica el nombre de títols, premia la freqüència dels usuaris. «Es vol fidelitzar l'usuari, per això optem per moderar els d'ús habitual del transport públic», va afirmar.