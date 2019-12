CCOO i UGT aposten per un horari comercial únic fins a les 21 h tot l'any

CCOO i UGT han proposat adoptar un horari comercial únic i establir el tancament de les botigues a les nou del vespre tot l'any. Els sindicats han respost així a la proposta d'alguns agents empresarials i partits polítics de tancar a dos quarts de deu, una mesura que es debatrà avui a la Comissió de Treball del Parlament. CCOO avisa que el comerç té un «repte d'adaptació» davant dels nous hàbits de consum marcats per la digitalització i els nous canals de comercialització, però alerta que «la resposta no és una obertura sense límits, que comporta més precarietat laboral». De la seva banda, UGT considera que augmentar l'horari de les botigues és un «retrocés» en la «racionalització» dels horaris. Actualment, les botigues tanquen a les nou del vespre entre octubre i maig, mentre que la resta de mesos acostumen a tancar mitja hora més tard. Aquest horari fa dos anys que es va implantar i ha estat, segons CCOO, una «primera passa per avançar en la conciliació i racionalització, sense cap afectació negativa a les vendes del sector».