Creix el 88% el nombre d'execucions hipotecàries

Les execucions hipotecàries en habitatges a Catalunya van pujar el 88,1% el tercer trimestre de l'any en comparació amb el mateix període del 2018, segons les dades publicades ahir per l'INE. En total, entre juliol i setembre 1.439 habitatges tenien obert un expedient per impagament, mentre que el 2018 van ser 765. En comparació amb el trimestre anterior, les execucions han baixat un 7,87%, ja que entre abril i juny hi van haver 1.562. Del total de 1.439 execucions hipotecàries, 1.200 van ser d'habitatges de segona mà i 239 de nous.