El Govern es planteja la gestió pública del centre d'FP d'automoció de Martorell

La directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, va explicar ahir que el Govern es planteja la gestió pública del Centre de Formació Professional (FP) d'Automoció de Martorell, després que la seva licitació quedés deserta i cap empresa es presentés.

Garau ho va dir en una compareixença parlamentària en la Comissió de Treball, Assumptes Socials i Famílies, en la qual PSC i comuns van preguntar per l'estat d'aquest centre formatiu, que està situat als voltants de la planta de Seat. Garau va sostenir que actualment el Govern estudia si opta per un nou contracte de licitació del centre d'FP o aposta per la seva gestió pública, i va lamentar que la licitació passada -que va sortir a final de juliol i va ser pror-rogada dues vegades- no tirés endavant. Va remarcar que els plecs del contracte de licitació eren cor-rectes, no han estat «recorreguts i no tenien cap anomalia», i que tampoc van haver de presentar cap rectificació. La directora general del SOC va assegurar durant la seva intervenció que, quan tornin a presentar alguna proposta per al centre formatiu, el faran «amb un model que sigui d'èxit».

Garau va lamentar que el centre continuï sense gestió però no va concretar cap responsabilitat. «Em sap molt greu», va dir durant la compareixença al Parlament. Va assegurar que no podia respondre a la pregunta sobre qui era el responsable que el concurs quedés desert. Mentrestant Garau va assegurar que des del SOC s'ha intentat utilitzar les instal·lacions el màxim possible amb formació per aturats i cedint l'espai a empreses perquè també hi puguin fer formació. Quatre anys després de la seva inauguració, el centre només acull una cinquantena d'alumnes, quan la capacitat és per a gairebé 14.000. El centre va tenir un cost de 13 milions d'euros, té una superfície d'uns 10.000 metres quadrats que inclouen una gran nau industrial, 39 aules i diversos laboratoris.

D'altra banda, un total de 680.950 van passar pels programes i serveis del SOC el 2018, dels quals 323.978 van obtenir un contracte. Aquesta xifra representa gairebé el 48% del total, que és la mitjana d'inserció, segons va explicar durant la seva compareixença al Parlament Mercè Garau. Per col·lectius, es van atendre 133.982 joves, entre els quals es va aconseguir una inserció del 58%; més de 357.000 dones, amb una inserció del 40%; i més de 251.000 aturats de més de 45 anys, amb una inserció del 38%. Garau va lamentar, però, que entre els aturats de llarga durada el percentatge baixa al 23% i per això una de les prioritats és evitar la cronificació.

En línies generals, les accions de formació professional van arribar el 2018 a un 12% més d'aturats, i van superar els 90.000. Garau va constatar que, tot i la baixa inserció en alguns col·lectius, sempre hi ha més possibilitats de trobar feina si es passa per un d'aquests programes de formació. La directora, a més, va remarcar especialment els certificats de professionalitat perquè són «habilitacions reconegudes pel mercat de treball» i és «formació reglada molt pràctica».