Els hotels del Pirineu preveuen una ocupació d'entre el 80 i el 90% durant la Puríssima

El cap de setmana llarg de la Puríssima deixarà ocupacions d'entre el 80% i el 90% als establiments del Pirineu. Segons dades de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, als hotels de la Cerdanya es preveu que les reserves se situïn al 89%, seguit dels de la Garrotxa amb un 80% i el Ripollès amb un 76%. És habitual que per aquestes dates els establiments del Pirineu comencin la temporada d'esquí. Enguany, però, les pistes de la Masella i la Molina estan obertes des de mitjans de novembre i Vallter 2000 i la Vall de Núria des de finals del mateix mes. En altres punts de la demarcació, com a Girona i rodalies, es preveu que l'ocupació se situï entorn del 72%.

Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona es preveu que durant el cap de setmana llarg de la Puríssima, que va des del 6 al 8 de desembre, hi hagi una ocupació similar a la del 2018. Alguns empresaris, però, calculen que serà lleugerament més baixa perquè enguany no ha coincidit amb un pont i les estades solen ser més llargues quan això passa.

Com és habitual, les millors previsions d'ocupació es concentren al Pirineu. Als establiments de la Cerdanya és on s'espera una major nombre de reserves amb un 89%, seguit dels de la Garrotxa amb un 80% i del Ripollès amb un 76%. Enguany, l'inici de la temporada d'esquí s'ha avançat uns dies i algunes pistes, com les de la Masella i la Molina, estan obertes des de mitjans del mes passat. A Vallter 2000 i Vall de Núria ho estan des de finals de novembre i es preveu un bon estat de les pistes gràcies a les nevades dels últims dies.

A altres punts de la demarcació, en canvi, s'espera una menor ocupació. A Girona ciutat i rodalies, les reserves se situaran entorn del 72% mentre que a l'interior de la Selva es preveu que arribin al 65%. I a la zona del litoral, on hi haurà entre un 20 i un 30% de la flota hotelera oberta per ser temporada baixa, l'ocupació oscil·larà depenent de la comarca. A l'Alt Empordà es preveu una ocupació del 60%, a la Costa Brava Centre del 65% i a la Costa Brava Sud del 70%.



Famílies catalanes, el perfil del turista



El perfil del turista que visitarà les comarques de Girona durant la festivitat de la Puríssima són parelles i famílies catalanes majoritàriament de la ciutat de Barcelona i rodalies.

La mitjana d'estades per persona i nit a la demarcació serà d'1,7 nits. El 6 de desembre serà el dia que els establiments hotelers tindran una major ocupació.

I pel que fa als establiments de restauració, s'espera una bona ocupació dels locals tot i que dependrà del temps. Les reserves previstes es concentren sobretot el dissabte i diumenge.