El vi bagenc Abadal 3.9 2016 obté 95 punts a la prestigiosa guia de vins ABC

El vi Abadal 3.9 Vi de Finca 2016 del celler bagenc Abadal ha obtingut 95 punts a la prestigiosa guia de vins ABC, en l'edició del 2020. Aquesta puntuació situa el vi d'Abadal entre els millors d'Espanya, ja que només dos vins han obtingut 96 punts, la màxima puntuació que ha concedit la guia aquesta vegada. La guia destaca l'Abadal 3.9 com «exquisit, adorable, impressionant. Envoltat per una sensació d'acidesa que l'omple de frescor, vida i amor. I després viu i viu emparat per la seva dolçor i el seu imponent sabor». La guia atorga bones puntuacions també a l'Abadal Mandó i l'Abadal 5 Merlot, que han obtingut 93 i 92 punts respectivament.